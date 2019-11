Český baseball je na vzestupu, reprezentace letos sbírala úspěchy napříč kategoriemi

Díky tomu se udrželi i ve hře o postup na olympiádu do Tokia. V kvalifikačním turnaji pak Češi neuspěli, ale zase jako jediní vyhráli nad nakonec postupujícími Izraelci.

„Byť jsme nepostoupili, mám z toho strašně dobrý pocit. Program máme dobře nastavený a podtrhuje to i titul mistrů Evropy do 23 let,“ uvedl pro Radiožurnál předseda České baseballové asociace Petr Dittrich.

A to ještě nezmiňuje evropský titul v kategorii dvanáctiletých a další čelní umístění ostatních reprezentací. Nejdůležitější a nejviditelnější jsou ovšem jako vždy výsledky seniorského mužského národního týmu.

„Jsme na začátku, dostali jsme se na úroveň, na jaké jsme chtěli být. Je to o práci do budoucna, o zabudování nových mladých hráčů. Aby věděli, jak mají hrát, trénovat, dostat se do Států. Cílem je získat tu medaili a dostat razítko na to, že náš program jde správnou cestou,“ řekl dvaatřicetiletý reprezentant se zkušenostmi z nižních zámořských soutěží Jakub Hajtmar, který je jedním z pilířů A týmu a jeho součástí už je 14 let.

„Vývoj je neskutečný, od doby, kdy jsem začínal, je to dnes neporovnatelné. Jako bychom srovnávali amatéry s profesionály,“ popsal Hajtmar, polař draftovaný do MLB Minnesotou.

Češi hledají posily i v zahraničí

Kromě zapracování talentů existuje ještě jedna cesta ke zkvalitnění týmu. A často je rychlejší a v Evropě běžnější - naturalizování profesionálů.

„Holanďani nebo Italové mají na svém rosteru patnáct hráčů, kteří hrajou celý rok v Americe, pak je zavolají a oni vyhrají mistrovství Evropy. Pro nás bude obrovským přínosem, když budeme schopni dostat do nároďáku tři čtyři hráče, kteří hrají nadstandardní baseball v Americe, a pomůžou nám v důležitých zápasech převážit misky vah na naši stranu,“ popsal Hajtmar.

Jenže česká legislativa je v tomhle trochu specifická a získat tady občanství není nejjednodušší, což už se Petr Dittrich přesvědčil. Lanaří totiž americké bratry Alexe a Erica Sogardovi, kteří mají české předky.

„Jeden je stabilní hráč MLB a druhý je jeho bratr, který už za nás hrál na World Baseball Classic. Už jsme udělali nějaké kroky a máme v podstatě dva slušné hráče, kteří by měli mít brzy české občanství, brání tomu už jen nějaká administrativa,“ dodal Dittrich.