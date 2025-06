Olomouc hostila baseballový zápas hvězd. ‚Pozvedne to povědomí o sportu,‘ doufají pořadatelé

Baseballová zápas hvězd se poprvé v historii konal v Olomouci, kde se touto akcí otevíral nově zrekonstruovaný areál tamních Skokanů. Kolem tisícovky návštěvníků si kromě kvalitního baseballu užilo i celodenní doprovodný, předzápasový i pozápasový program, který celý zážitek dokreslil. Od zpravodaje z místa Olomouc 17:49 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český baseballista Martin Mužík | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„Pro neznalého diváka může baseball vypadat trošku nudně, ale pokud začne být dobrá atmosféra a bude se více spolupracovat s diváky, tak to má budoucnost. Jako například mezi směnami během zápasu,“ říká bývalý kapitán baseballové reprezentace Jakub Malík, který zápas hvězd v Olomouci odehrál za výběr extraligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport po baseballovém zápase hvězd v Olomouci

„Pokud tomu sportu začnete rozumět, tak je krásný a každý fanoušek si na něm může najít něco - dobrého nadhazovače nebo pálkaře. Určitě stojí za to si zajít na zápas,“ dodává.

Na utkání si každý našel své, a to jak ze sportovní stránky, tak z té zábavní, o kterou se starala především domácí ikona Martin Schneider.

„Nápadů na program máme stále hodně, záleží na čase a technických možnostech. Stále si něco necháváme na budoucí akce. Byl bych rád, abychom i příště byli originální. Lidé si den s námi užijí a nebude to stereotypní,“ popisuje Schneider.

Schneider se vrátil v jedné směně po dvou a půl letech na hřiště jako reprezentant, mnohem více se ale v posledních měsících podílel jak na rekonstrukci areálu v Olomouci, tak na skladbě programu pro zápas hvězd.

S programem mezi směnami měl dodatečné starosti i jeden z pořadatelů a trenér reprezentace Pavel Chadim.

„Udržet pozornost diváka je těžké. Zažili jsme to na Tchaj-wanu. Hráli jsme s jejich národním týmem a mezitím hrála diskotéka, kde se tančilo. A hráči to neviděli, odehrávalo se to nad nimi uvnitř stadionu. Kdybych to nezažil, tak bych byl trošku striktnější, ale programu tady tleskám. A když se to divákům bude líbit, tak je určitě podpoříme. Divadlo před prázdným publikem nedává smysl,“ říká Chadim.

Kromě vystoupení mažoretek nebo saxofonisty, dětského all star game nebo překážkového běhu mezi výměnami předvedl povedené taneční číslo i reprezentant Arnošt Dubový.

„Martin Schneider mi volal, že vymýšlí program pro ty diváky. Řekněme si upřímně, v baseballu najdeme i hluchá místa. A tohle je dobrý způsob, jak je vyplnit. Řekl jsem, že uděláme cokoliv, abychom je udrželi a udělali show,“ směje se Dubový.

Reprezentační polař věří, že i v Olomouci se povědomí o baseballu zvýší, tak jako v předešlých dějištích zápasu - v Hluboké a Chocni.

„Každý klub to vzal jiným způsobem, ale hlavně nalákal lidi. S lidmi okolo baseballu doufáme, že to pozvedne povědomí o našem sportu. Baseball v České republice nemá zázemí jako hokej nebo fotbal a myslím, že takovými akcemi můžeme získat nové diváky a fanoušky,“ dodává baseballový reprezentant Dubový.

All Star Game pro reprezentaci! ⚾️



Národní tým v letošním Utkání hvězd porazil výběr Extraligy 6-4! V Olomouci si pro výhru šel již od první směny, kdy stáhl 4 doběhy!



Na konci června čeká na nároďák Pražský baseballový týden! ⚾️#BaseballCzech #Baseball #ASG2025 pic.twitter.com/Xwgg25q9kM — Milujeme Baseball (@MilujemeBasebal) June 7, 2025