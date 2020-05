Po více než dvou měsících se znovu začínají hrát kolektivní sporty. Jako první začíná v Česku baseballová extraliga, a to třemi pátečními zápasy od 19.00. Na utkáních musí být podle aktuálních vládních nařízení maximálně 100 osob, které budou navíc muset dodržovat platná hygienická opatření. Praha 16:36 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseball (ilustrační foto). | Zdroj: Baseball Czech

Rozhodčí budou v rouškách, na střídačkách bude desinfekce, kterou hráči povinně očistí po utkání ruce a své pálky. Ale třeba míč, který při hře putuje z ruky do ruky, se žádným přípravkem speciálně čistit nebude.

Rozhodčí v rouškách, dezinfikované pálky. V pátek znovu startuje baseballová extraliga

„Je to kožený míček a ta kůže by se mohla pravděpodobně poničit,“ vysvětluje Radiožurnálu Jan Drábek z Eagles Praha, že žádné z nařízení nebude ovlivňovat samotný zápas.

Horší to bude po něm, protože budou zavřené šatny a tím pádem i sprchy, ale i s touhle lehce nekomfortní situací si teď týmy poradí.

„Tohle kolo je lokální, hrají pražské týmy spolu a brněnské týmy spolu, takže si v podstatě můžou všichni dojet z domova a po zápase holt vydržet cestu domů. Takže úplně hrozné to není,“ říká trenér Vladimír Chlup.

Trochu problematická je otázka diváků. Kluby respektují vládní nařízení o maximálně 100 osobách na akci, ale protože na uspořádání zápasu potřebují přibližně 50 lidí, tak doufaly, že by mohlo 50 fanoušků přijít.

Vedení České baseballové asociace ale nakonec ve čtvrtek pro jednodušší organizaci nařídilo oficiálně pořádat zápasy bez diváků - i když s drobnou kličkou.

„Vydali jsme nařízení, že to bude bez diváků, s tím, že si klub může pozvat hosty a tak dále, ale rozhodně na to nemůže prodávat vstupenky, neměl by říkat, že je to s diváky a tak dále. V Ostravě třeba zvou vybrané členy klubu,“ vysvětluje šéf asociace Petr Dittrich.

Proto se tak může stát, že obnovený start baseballových soutěží v Praze, Ostravě a Blansku nebude v úplném tichu.