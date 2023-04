Změny klimatu zasahují i do baseballu. Zvyšuje se počet homerunů, v teplém vzduchu letí míček dál

V posledních několika sezonách americké Major League Baseball se počet homerunů dramaticky zvýšil, což zahrnuje rekordních 62 homerunů Aarona Judge z New York Yankees v roce 2022. Nově společnost Conversation v nejprestižnější baseballové soutěži zkoumala, čím je nárůst tak oblíbených okamžiků pro hráče i fanoušky způsobený. A našla spojitost s globálním oteplovánínm. New York 8:39 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Major League Baseball roste počet homerunů | Foto: Wendell Cruz-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Počet homerunů v nejprestižnější baseballové soutěži světa, americké MLB, se v posledních letech zvyšuje. Baseballoví analytici poukazují na mnoho různých faktorů nárůstu, od změn ve vývoji baseballového vybavení, přes lepší atletickou přípravu hráčů až po přínos detailních analýz.

Studie publikovaná 7. dubna 2023 společností Conversation nabízí důkazy o další příčině, kterou je globální oteplování.

Pomohla nová data

Fyzika říká, že pokud se vzduch zahřívá, molekuly se pohybují rychleji, vzduch se roztahuje a mezi molekulami zůstává více prostoru. V důsledku toho odpálený míč letí za teplejšího dne dál kvůli menšímu odporu vzduchu.

Ve studii publikované v Bulletinu Americké meteorologické společnosti ve spolupráci s antropology a zároveň fanoušky baseballu Nathanielem J. Dominym a Jeremym M. DeSilvou použili výzkumníci data z více než 100 000 zápasů Major Legue Baseball a 200 000 odpálených míčů.

Na základě údajů mezi rokem 1962 až 2019 bylo zjištěno, že pokud se zápas hraje za teploty o 10 stupňů Celsia vyšší než je průměr, tak padá téměř o 20 procent více homerunů než obvykle.

Nová studie se zabývá vzájemným vztahem dat o homerunech a teploty vzduchu.

Výzkumníci také využili data z vysokorychlostních kamer, kterými jsou baseballové stadiony v MLB vybaveny od roku 2015. Kamery ukazují úhel a rychlost každého odpalu. Porovnává se míč, který se odrazí od pálky pod stejným úhlem a rychlostí za teplého a za chladného dne.

Autoři studie využili data z klimatických modelů a porovnali je s teplotami během zápasů a počtem homerunů. Ze studie Conversation vyplývá, že více než 500 homerunů od roku 2010 by mohlo být přímo spojeno se sníženou hustotou vzduchu způsobenou globálním oteplováním.

Stovky ročně

Stejný přístup lze použít k odhadům o homerunech v budoucnu. Pokud bude například svět i nadále vysokou rychlostí zvyšovat emise skleníkových plynů, teplota bude nadále stoupat, a to by mohlo brzy přinést několik stovek dalších homerunů ročně. Během 21. století by to mohlo kumulativně přidat až několik tisíc homerunů.

Kluby mohou vliv horkého počasí na hru omezit. Například tím, že přesunou zápasy do večerních hodin nebo zastřeší stadiony. V Denveru, kde je vzduch méně hustý kvůli vyšší nadmořské výšce, začal místní tým Rockies v roce 2002 skladovat herní míče v humidoru, což je skříňka, která udržuje konstantní vlhkost.

Baseballovým fanouškům se může představa více homerunů líbit, ale nárůst přináší i negativní stránku. Rostoucí teploty ohrozí zdraví a bezpečnost hráčů baseballu, fanoušků na hřišti a lidí po celém světě.