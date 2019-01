O krok blíž MLB. Martin Červenka absolvuje kemp s nejlepšími baseballisty Baltimoru

Už několik let se o něm říká, že má jako první Čech blízko ke startu ve slavné Major League Baseball. Jediný český profesionální baseballista Martin Červenka tuhle zprávu slýchá prakticky každý rok. Teď je ale k vysněnému startu v nejvyšší zámořské soutěži skutečně nejblíž, co kdy byl. Praha 19:01 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseballista Martin Červenka | Zdroj: Nedori

„Za ty roky, co jsem v Americe, budu v roce 2019 nejblíž. Už jen to, že mě pozvali na Major League Camp, je pro mě velký krok. Jsem moc rád, že si mě vybrali,“ říká na Radiožurnálu baseballista Martin Červenka.

Do předsezonního přípravného kempu si ho pozval klub Baltimore Orioles, který hraje slavnou Major League Baseball a kterému 26letý český hráč patří. Předsezonních kempů se přitom Červenka v zámoří už zúčastnil, dosud ovšem trénoval jen s hráči z farmářských týmů.

„Letos jsem byl poprvé pozvaný na Major League Spring Training, doposud jsem byl vždy na Minor League, tam se jedná čistě o hráče nižších lig. V Major League Campu je 40 lidí, kteří mají možnost hrát MLB plus si zvou hráče, kteří by mohli v MLB během roku, dvou pomoct,“ vysvětluje.

A právě mezi dopozvané hráče se nyní vešel. Větší šanci na start v nejvyšší zámořské soutěži cítí i proto, že Baltimoru se v posledních letech nedaří a vedení klubu přestavuje kádr.

„Prohlašují, že budou hodně obměňovat, tak můžou dávat větší šanci mladším hráčům oproti jiným organizacím. Myslím, že šance je docela slušná,“ přemýšlí český baseballista.

Do druhé ligy

Podle Martina Červenky bude přesto záležet hlavně na tom, jak dobře bude v přípravných zápasech hrát a jak se trenérům hodí do týmu. I z toho důvodu si nechce dávat jako cíl to, aby si nejvyšší zámořskou soutěž zahrál už v tomto roce.

„Upřímně je mi to jedno. Dokud mě budou v Americe chtít, bude mi držet zdraví a budu moct hrát, budu se tam vracet. Hrát baseball mě neuvěřitelně baví. Je to můj sen už odmalička,“ dodává baseballista Martin Červenka.

Pokud se do vysněné Major League Baseball letos nedostane, tak by se aspoň rád posunul do druhé nejvyšší zámořské soutěže. Dosud hrál v mužstvu Bowie Baysox třetí nejvyšší ligu.

