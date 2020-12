Červenka řeší svou budoucnost, nejlepšímu českému baseballistovi skončila smlouva v Baltimoru

Martin Červenka naposledy strávil v podstatě celý rok v Česku v roce 2008. Od té doby každou sezonu bojoval v zámoří, aby se stal prvním Čechem ve slavné MLB, a létal domů skoro jen na zimu.

„Letos to bylo poprvé, co jsem za posledních deset let strávil alespoň část prázdnin v Česku,“ podotkl pro Radiožurnál.

Kvůli pandemii se letos nerozjely v Severní Americe nižší basebalové soutěže, a tak se Červenka po několika měsících vrátil v červenci do Česka. V extralize posílil klub, který ho vychoval.

„Bohužel to pro Kotlářku dopadlo, jak to dopadlo. Skončili jsme v semifinále, i když můj cíl byl finále, tak jako asi většiny týmu. Uvidíme, jak to bude příští rok. Sám za sebe také nevím, co bude. Záleží, jak se bude vyvíjet situace v Americe,“ řekl osmadvacetiletý reprezentant, který místo boje o první tým Baltimoru Orioles nebo o pozornost ostatních klubu mohl trávit daleko více času s přítelkyní a rodinou.

„Z tohohle hlediska to mělo něco do sebe. Ale z baseballového hlediska bych byl radši v Americe,“ usmíval se.

Kvůli tomu, aby Červenka stále mohl pomýšlet na návrat do klubu MLB v příštím roce, si doma zařídil vlastní posilovnu. A ještě více se věnoval třeba také neurovizuálnímu tréninku ve specializované pražské laboratoři. I když mu vypadla značná část příjmu, práci si hledat zatím nemusel.

„Ještě ne, ale uvidíme, co bude do budoucna. Během sezony jsme dostávali od Orioles alespoň diety a z minulých let mám něco našetřeného,“ dodal Martin Červenka - první Čech, který si zahrál druhou nejlepší baseballovou soutěž v zámoří.