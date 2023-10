Cena útěchy, označují baseballisté výhru nad Izraelem. Pořadatelé hlásí divácké rekordy

„Bohužel turnaj nemůžeme hodnotit jako kladný, protože jsme měli na víc a ambice jsme měli jiné, je to taková cena útěchy. Jakýkoliv turnaj chcete zakončit vítězstvím, to se nám naštěstí povedlo, ale jak říkal Martin Červenka - měli jsme jiné ambice a měli jsme na to, abychom skončili lépe,“ hodnotí jeden z nejzkušenějších českých reprezentantů Martin Schneider po výhře nad Izraelem 5:1 v zápase o pátou příčku na domácím evropském šampionátu.

Celkový dojem totiž kazí hlavně čtvrtfinálová porážka o deset bodů s Velkou Británií. „Nás fanoušci hnali dopředu, jenom je škoda, že jsme neurvali čtvrtfinále a nemohli jsme bojovat o medaile,“ říká Filip Smola

„Po těžké prohře jsme řekli, že to dohrajeme naplno až do konce. A to se nám podařilo, vyhráli jsme oba zápasy. I když nám pořád něco scházelo, možná kousek štěstí, tak to asi tak mělo být. V každém z nás hlodá to, že jsme nedosáhli našeho cíle,“ říká Martin Mužík.

„Určitě by pomohlo to, kdyby to bylo opravdové mistrovství Evropy. Spousta týmů tady má hráče, kteří s tou zemí nemají moc společného - nenarodili se tam, mají tam rodiče. My krom čtyř hráčů máme čistě domácí talent, který je schopný konkurovat i těm nejlepším. Věřím, že to jednou cinkne,“ dodává.

Třeba za dva roky v Izraeli, kde bude příští mistrovství Evropy. A to letošní mu nastavilo laťku hodně vysoko, nejen z pohledu organizace.

Pokořené divácké rekordy

„I Jakub Hajtmar, který byl posledních dvacet let na všech, tak říkal, že tohle bylo nejlepší mistrovství Evropy. Myslíme, že to bylo vidět na divácké účasti - nejenom na českých zápasech, ale i na zápasech zbytku Evropy, a že jsme trhli všechny rekordy, co se daly,“ řekl Arnošt Dubový.

Jeho slova potvrdili i zástupci Světového baseballové konfederace, kteří v Česku rekordní divácké návštěvy na v tuzemsku nepříliš populární sport ve všech pěti pořadatelských městech sledovali.

České reprezentanty, kteří na rozdíl od hodně soupeřů musí mít i civilní povolání, může i tak trochu těšit, že na šampionátu prohráli jen s pozdějšími účastníky zápasu o zlato.

„Prohráli jsme s nejlepšími. Oni hrají finále, ale já jsem věřil, že úrovní na tu medaili máme. Na bedně je tak ucpáno, že jsme rádi, že jsme v tak silné evropské, ale i americké konkurenci neztratili tvář. Skončili jsme dvěma vítězstvími, já jsem nevyhlašoval, že jedeme jenom pro medaili - já jsem chtěl vždycky splnit sen mnoha generací. Máme sedm pátých míst, já získal první dvě pátá místa. Nemáme jinou možnost, než se o to pokoušet,“ velí trenér českých baseballistů Pavel Chadim.

This team showed us a lot of heart! 🇨🇿🫶🏻 After the bitter end of the expected quarterfinal, they came back with a clear head and with fantastic performances against a strong France and the defending silver medalists from Israel. ⚡️Awesome #eurobaseball finish on home soil!… pic.twitter.com/udlajxDC6N — BaseballCzech (@BaseballCzech) October 1, 2023