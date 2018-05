Red Sox a Yankees se utkají v Londýně. Evropskou premiéru baseballové MLB mohlo hostit i Česko

Po NHL, NBA a NFL míří do Evropy další zámořská profesionální soutěž. Londýn bude na konci června příštího roku hostit dvě soutěžní utkání baseballové Major League mezi týmy New York Yankees a Boston Red Sox. Duely dvou slavných amerických týmů přitom původně mohlo hostit i Česko. Londýn, Praha 15:45 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhecovaný souboj mezi NY Yankees a Bostonem Red Sox | Foto: Brian Fluharty-USA TODAY Sports | Zdroj: agentura Reuters

„Dobře, není to kriket. Ale jsou tu pálky a míče, běhá se u toho a hraje se to na směny. Je tam toho tedy dost, aby si britští fanoušci užili,“ učí s nadsázkou jedno z videí na webu BBC s nadsázkou britské fanoušky milující především kriket základy jeho amerického příbuzného - baseballu.

Nechybělo přitom moc a podobně se mohli v těchto dnech bavit i tuzemští fanoušci. Zástupci Major League uvažovali i o tom, aby zápasy hostila Česká republika.

„Velmi pečlivě projížděli jednotlivé země. Měli nějaké požadavky na kvalitu hřiště, ale když jsme tu s nimi o tom mluvili, bylo vidět, že hodně tlačí na počet diváků,“ prozrazuje šéf české baseballové asociace Petr Dittrich.

„Naše stadiony jsou menší, máme stadiony pro dva tři tisíce diváků. Dalo by se to řešit dočasnými tribunami, ale to prostě není ono,“ vysvětluje Petr Dittrich jeden z důvodů, proč nakonec dostal přednost osmdesátitisícový olympijský stadion v britské metropoli.

Ať už se na duely Yankees proti Bostonu podaří vyprodat nebo ne, šéf českého baseballu věří, že událost pomůže zpopularizovat baseball jako takový.

„Myslím, že si to MLB uvědomuje a hned napoprvé posílá dva špičkové týmy, kde je velká vzájemná rivalita. Tyhle zápasy jsou i v Americe atraktivní a teď budou v Evropě. Myslím, že to myslí vážně a pomůže to i olympijské myšlence,“ přemýšlí Petr Dittrich.

Zásadní skok pro baseball

Právě baseball totiž bojuje o stálé místo v programu letních olympijských her, kde se představil naposledy v roce 2008. Fanoušci se ho pod pěti kruhy dočkají znovu v Tokiu v roce 2020.

„Tam se také zjistí, že je baseball nosný sport, protože Japonsko baseballem žije. Je to zásadní skok,“ upozorňuje Petr Dittrich.

Jestli dvojutkání Major League v Londýně pomůže baseballu ke stálému místu na olympiádě, ukáže teprve čas. Jisté je zatím to, že se špičkový zámořský baseball v Londýně představí nejen v červnu 2019, ale i o rok později.