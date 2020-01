Baseballista Červenka vyhlíží jako první Čech účast v MLB. ‚Manažer mi naznačil, že budou mít zájem,‘ říká

„Od malička jsem chtěl hrát baseball. Prostě hraju a baví mě to. Dokud mě to nebude štvát, tak se tam budu vracet,“ uvedl pro Radiožurnál Červenka.

Baseballista Martin Červenka už deset let létá do zámoří s vidinou, že si jako první Čech zahraje nejslavnější soutěž světa MLB. A ani letos tomu nebude jinak. Roční smlouvu na nadcházející sezonu už má s Baltimorem Orioles podepsanou.

„Že bych si dával za cíl deset let, to se říct nedá. Ale stále toužím po tom dostat se do Major League Baseball a doufám, že se mi to někdy v budoucnu povede,“ popsal Červenka.

V loňské sezoně nastupoval sedmadvacetiletý zadák ve farmářském celku už ve druhé nejvyšší zámořské baseballové soutěži, kam se za ta léta ve Spojených státech postupně propracoval. Jestli bude letos pokračovat zase tam nebo se jeho jméno na soupisku pro Major League dostane, napoví jarní kemp.

„Věřím, že by mě měli pozvat. Pozvánky rozesílají někdy v půlce ledna,“ přiznává rodák z Prahy, „a co jsem se bavil s manažerem, tak mi naznačoval, že o mě budou mít Orioles zájem.“

Červenkovy šance zvyšuje i to, že klub z Baltimoru v posledních letech sbírá daleko víc porážek než výher, a proto se vedení snaží kádr přebudovat. „Všichni vědí, že Baltimore je teď v ‚rebuild‘ fázi a snaží se doplnit tým mladými hráči. Je to tedy určitě výhoda nejen pro mě, ale i pro další hráče v organizaci,“ řekl.

Znamená to tedy, že je pražský rodák nejblíž svému vysněnému cíli v kariéře? „Takhle nad tím nepřemýšlím. Doufám, že jsem, ale pokud bych nad tím měl hloubat, mohlo by mi utéct plno jiných věcí,“ přiznal Červenka, český baseballový reprezentant, který je angažmá v MLB blíž než kdy kdo z jeho krajanů byl.