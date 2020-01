Dokud mě to bude bavit, tak tam budu jezdit, sní baseballista Červenka o startu mezi elitou

Přes deset let se daleko od domova snaží splnit si sen baseballista Martin Červenka a obětuje tomu hodně. Za tu dobu se propracoval už do druhé nejvyšší zámořské soutěže a jen krůček mu schází, aby se stal prvním Čechem ve slavné MLB. Nejen o tom se Červenka rozpovídal v Olympijském podcastu Radiožurnálu. Praha 11:21 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseballista Martin Červenka | Zdroj: Nedori

„Jsem ochotný čekat, dokud mě tam budou chtít a dokud budu hrát. Uvidíme, jak se to vyvine. Odmalička jsem to chtěl dělat, takže bych řekl, že to je takový můj hnací motor. Dávám si za cíl dostat se do MLB,“ říká Martin Červenka v Olympijském podcastu Radiožurnálu.

Rodák z Prahy byl do nejprestižnější baseballové ligy světa Major League Baseball (MLB) draftovaný v roce 2009 Clevelandem. Přes San Francisko se dostal do Baltimoru, ale z farmářských celků ani jednoho z klubů se zatím neprosadil. Nicméně v poslední sezoně už hrál druhou nejvyšší zámořskou soutěž. Tak blízko startu v MLB ještě žádný Čech nebyl a jeho předchůdci obdivují na Červenkovi jeho vytrvalost.

„Věnuju tomu hodně. Já prostě hraju a nějak si to nepřipouštím. Dokud mě to bude bavit a nebude mě to štvát, tak tam budu jezdit a vracet se tam,“ říká Červenka.

Podle Červenky je důležité mít správné zázemí v rodině. A také tolerantní přítelkyni.

„Má to složitější. Já jsem pryč a dělám, co mě baví, ona musí čekat. Ale jsme spolu už osm let a ona ví, co to obnáší. Vždycky mě podporovala, nemůžu si stěžovat, že by mi říkala, abych se vrátil nebo tak. Když má volno a čas, tak za mnou vždycky přijede a trávíme spolu třeba měsíc v Americe. Samozřejmě to není zrovna ideální, protože jsem pořád na hřišti, ale nějaký společný čas máme.“

A jak si vlastně Martin Červenka jako baseballista na pomezí nejlepší soutěže žije?

„Vyžiju úplně v klidu, lehce si něco ušetřím, ale že bych si něco ušetřil na pozdější dobu, to se říct nedá. Čím se posouvám do vyšších lig, tak tam jsou nějaké bonusy, ale to je v rámci tisíce dolarů, není to závratná částka. Nemůžu si stěžovat,“ popisuje Červenka.

