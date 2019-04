Potkal hvězdy, ale na farmě Yankees ho okrádali. Sen Daniela Vavrušky o MLB zhatilo zraněné rameno

Baseballisté pražské Kotlářky mají ve svém středu jednoho z prvních Čechů, který podepsal smlouvu s klubem slavné zámořské MLB. Daniel Vavruša táhne svůj tým v české extralize i letos a těží ze zkušeností, které po podpisu smlouvy s New Yorkem Yankees v minulosti získal. Praha 12:43 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Vavruša neměl daleko ke startu za Yankees | Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Smlouvu s New York Yankees jsem podepsal smlouvu v roce 2011, hned mě poslali do Dominikánské republiky, kde jsem hrál za jejich akademii,“ vzpomíná na Radiožurnálu na své úplně začátky v zámoří catcher Daniel Vavruša, který do té doby neuměl ani slovo španělsky.

Podívá se Červenka jako první Čech do baseballové MLB? ‚Letos má velikou šanci,‘ myslí si jeho spoluhráč Číst článek

Po sportovní stránce si neměl moc na co stěžovat, ale jinak to pro něj byla velká škola života.

„Růžové to nebylo, všichni jsme bydleli v jednom komplexu, 90 lidí na 12 pokojů. Každý měl jen malinkou skříňku, kam si mohl zamykat věci. Jsou z chudších rodin, baseball je pro ně jediný zdroj obživy. O víkendech se ztrácely věci a vozili to domů,“ vzpomíná.

Po dvou letech se dnes už baseballista pražské Kotlářky probojoval o úroveň výš - do akademie New Yorku Yankees na Floridě.

„Pokračoval jsem ve slušných výkonech, než mě zastavilo zranění ramene. Musel jsem na operaci a kariéra v Americe skončila, protože už jsem byl starší a pro ně neperspektivní,“ směje se 27letý baseballista.

Hvězdný Granderson jako řidič

Cenné zkušenosti se teď snaží zpátky v Česku předávat dál a působit na mladé. Třeba tak, jak na něj zapůsobily v rehabilitačním centru MLB v Tampě některé tehdejší hvězdy ligy.

„Byly to veliké zážitky, potkal jsem se s Derekem Jeterem, naprosto skvělý týpek. Zmínil jsem se mu, že jsem z Čech a divil se, co tam dělám, že všichni v Česku hrají jen fotbal nebo hokej. Znal jen jména jako Čech nebo Jágr. Curtis Granderson nás odvážel na hotel,“ vypráví.

Spoluhráče z týmu pozval na večeři i Alex Rodriguez v době, kdy si odpykával trest za doping. „Ale nikdo neměl odvahu se ho na doping zeptat. Stejně jako nikdo neměl odvahu zeptat se na jeho partnerky,“ připomíná Vavruša Rodríguezovu oblibu ve střídání více či méně slavných přítelkyň.

Po návratu z USA se reprezentační catcher připojil k týmu z pražské Kotlářky a má i velký sen – pomoct reprezentaci na olympijské hry do Tokia.