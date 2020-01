Druhý český baseballista v zámořských soutěžích. V Americe bude po Červenkovi působit také Večerka

Zatímco sedmadvacetiletý Martin Červenka je před svou 11. zámořskou sezonou už jen krůček od nejslavnější baseballové soutěže světa MLB, ve které ještě žádný český rodák nenastoupil, o osm let mladší Viktor Večerka je teprve na začátku své cesty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Baseballista Martin Červenka nebude od nové sezony jediným Čechem v zámořských soutěžích

„Martina jsem se moc nevyptával, ale tuším, jak to bude vypadat. Pravděpodobně budu letos hrát Arizona League, což je jen v rámci Arizony, takže se moc necestuje, bydlíme na stejném místě, takže žádné hotely a tak,“ říká na Radiožurnálu Večerka.

Na stejné úrovni začínal za mořem před lety i jeho slavnější spoluhráč z české reprezentace Červenka, který loni nastupoval za rezervní tým už ve druhé nejvyšší soutěži. Nad ní už je jen slavná MLB.

„Arizona League Indians jsem hrával v letech 2011, 2012, je to liga pro mladé hráče. Když se na to teď podívám zpětně, tak je vidět velký rozdíl oproti nižším soutěžím,“ zmiňuje Martin Červenka, odchovanec pražské Kotlářky, rozdíly v baseballových soutěžích v USA. Přes ty se bude muset velmi pravděpodobně propracovávat do MLB i jeho následovník Večerka, který byl ještě nedávno nadhazovačem brněnských Draků.

Dokud mě to bude bavit, tak tam budu jezdit, sní baseballista Červenka o startu mezi elitou Číst článek

„Má na českou ligu docela rychlost, na americkou bych řekl, že to bude průměr. Bavili jsme se spolu na reprezentačních srazech, kde jsem mu dal pár rad. Má trošku pomalejší nadhoz, který se mi líbil a bude muset zapracovat na točce, ale to on sám ví,“ dodává Červenka.

A právě na rychlosti nadhozu bude muset levoruký Viktor Večerka ještě zapracovat, aby mohl za pár let reálně pomýšlet na přesun do MLB, i když už teď se blíží k 90 kilometrům za hodinu. Světový rekord drží se 106 mílemi za hodinu Kubánec Chapman.

„Vždycky jsem chtěl hrát profesionální baseball, ale nikdy jsem neměl úplně oblíbený tým. Měl jsem spíše oblíbené hráče, které jsem sledoval, například nadhazovače, kteří házeli podobně jako já,“ vypráví Viktor Večerka, který se stejně jako Martin Červenka přesune na jarní kemp do Spojených států v první polovině února.