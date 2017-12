Česká šance na MLB. Talentované baseballisty přijel sledovat manažer Arizony Diamondbacks

Mladí čeští baseballisté mají výjimečnou šanci předvést se před bývalou hvězdou americké Major League. Orlando Hudson, který je aktuálně poradcem generálního manažera Arizony uvidí na kempu v Nymburce talentované české hráče a ti se díky němu můžou přiblížit svému snu - zahrát si v nejprestižnější soutěži na světě. Nymburk 14:13 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseball, ilustrační foto | Zdroj: Baseball Czech

Orlando Hudson je jedním z mála lidí v klubu Arizona Diamondbacks, kteří spolurozhodují o tom, kdo do týmu z Major League přijde. Český baseball, se prý stále přibližuje světové špičce, ale přesto ještě žádný Čech do zápasu MLB nezasáhl. Šanci mají podle něj všichni stejnou.

„Viděl jsem plno kluků, kteří byli skvělí atleti, pracovali opravdu tvrdě a nikdy se do Major League nedostali. Na druhou stranu tam jsou hráči, do kterých bych to nikdy neřekl. Jedna věc je dostat se do Major League, ale ještě těžší je na tom vrcholu zůstat,“ vysvětluje bývalý baseballista.

Orladno Hudson na vrcholu zůstal, v Major League odehrál 11 sezon a dvakrát si zahrál All-Stars Game.

„Baseball v Americe je snem každého dítěte. Hvězdy Major League bydli v nejlepších hotelech, berou velké peníze, je to velká motivace. Je to v podstatě nejtěžší sport, který člověk může hrát, hraje se 162 zápasů v základní části, jste neustále na cestách a ve střehu,“ říká.

„Mám kamarády v NFL, NBA, NHL a všichni milují baseball. To je prostě americký fenomén. Mám velký respekt ke všem sportům, ale baseball tady je už od 18. století a od té doby neustále roste," odhaluje rozdíly bývalý baseballista a nyní člen managementu Diamondbacks.

Baseball je nejen populárním, ale i bohatým sportem, což potvrzuje i hodnota klubu NY Yankees - 3,7 miliardy dolarů. Takovou cenu nemají fotbalové velkokluby v Evropě a už vůbec ne týmy hokejové NHL.

Do Čech přijel Hudson na pozvání svého kamaráda - hráčského agenta a baseballisty týmu Draci Brno Jakuba Hajtmara

„Díky mému dobrému příteli. Jakub přiletěl loni do Arizony na kemp pro talentované hráče. Říkal, že bych se měl podívat do jeho země a já jsem teď moc rád, že jsem tady,“ doplňuje v úterý 40letý Orlando Hudson, který může pomoci českému baseballu a třeba v následujících letech uvidíme prvního hráče v Major League.