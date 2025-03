Čeští baseballisté změří v USA síly s profesionály. ‚Pět zápasů na takové úrovni nenajdete,‘ těší se kouč

Změřit síly s americkými baseballovými profesionály, sbírat zkušenosti a trénovat ve značně příznivějších podmínkách, než jaké na konci zimy panují v Česku. To jsou některé z cílů tréninkového kempu českého národního baseballového týmu, který právě začal na Floridě. V přátelských zápasech se reprezentace utká se soupeři z různých koutů Spojených států. Od stálého zpravodaje Miami 16:15 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českých baseballistů Pavel Chadim | Zdroj: Profimedia

Přes půlku světa přiletělo na Floridu třiadvacet hráčů a sedm trenérů. Do tréninkového střediska Jackieho Robinsona, pojmenovaného po prvním černošském hráči nejvyšší americké baseballové soutěže, dorazili po celodenním cestování letadly a mikrobusy.

„Dlouhá cesta, ale jsme rádi, že jsme dorazili. Všechno proběhlo docela v pohodě. Bylo to dlouhé, čekali jsme na letišti, tady jsme byli namačkaný další tři hodiny, takže celý den na cestě. Máme jenom trénink a zápas hned potom, takže do toho naskočíme bez nějakých velkých příprav,“ popsal pro Radiožurnál dlouhou cestu na Floridu Šimon Blažek.

On a ostatní hráči stihli rychlou večeři a pak je hnal trenér Pavel Chadim spát, aby se zotavili na první zápas.

„Uvidíme, jaký bude jet lag. Jdeme na snídani, v 9.30 valíme a v jednu hodinu hrajeme. Když budeme hrát, tak hned vedle budou hrát slavní New York Yankees s Major League Houston Astros, takže budeme v dobré společnosti,“ těší se trenér Chadim.

Pět zápasů

Česká reprezentace se utká s pěti týmy z Minor League Baseball, tedy farmářskými týmy klubů, které hrají nejvyšší Major League Baseball. Postupně je čekají Houston Astros, St. Louis Cardinals, New York Mets, Tampa Bay Rays a Atlanta Braves. Všechny zápasy stihne národní tým jen v osmi dnech.

„Pět zápasů na téhle úrovni nenajdete. Klidně bychom tu byli dva týdny, ale stojí to hodně peněz,“ popsal Chadim, proč tým ve Spojených státech nezůstane déle.

„Největší cíl je, abychom urychlili rozvoj našich hráčů a aby co největší portfolio českých hráčů bylo schopno hrát na téhle světové úrovni. Přijeli jsme sem přes celý svět, přes celý oceán, abychom zase v březnu hráli proti hráčům světové úrovně, což tady na Floridě a v Arizoně je,“ doufá v růst počtu českých hráčů v zahraničí kouč národního týmu.

Český baseball samozřejmě nemá takovou tradici a zázemí jako ten americký, ale podle Chadima se jeho úroveň krok za krokem zlepšuje.

„Dan Padyšák je druhý hráč, který bude hrát v japonské nejvyšší soutěži. Odlétá tam v neděli. To jsme si před pár lety vůbec neuměli představit. Pět kluků je tady v Americe, před chviličkou za námi přijeli, takže jdeme krok za krokem. A to, že hrajeme World Baseball Classic, a věřím, že budeme hrát Premier12, to jsou naše cíle,“ uzavírá Chadim.