Finále Stanley Cupu v Bostonu i v St. Louis zastínilo i jinak velmi oblíbený baseball

Hokejisté Bostonu a St. Louis bojují o Stanley Cup, a na chvíli tak přehlušili ostatní sporty. Jinak jsou ale tato města z velké části baseballová - zatímco v Bostonu nastupují populární Red Sox, v St. Louis sídlí jeden z nejnavštěvovanějších týmů ligy hrající pod názvem Cardinals. A právě jeho stadion navštívil reportér Radiožurnálu. St. Louis 18:02 11. června 2019

Česko nemá ve Spojených státech mezi baseballisty zvuk. Jenže to platí i obráceně - české fanoušky z amerických soutěží zajímají hlavně hokejová NHL a basketbalová NBA, tedy ty paradoxně méně sledované z tamního pohledu.

Fred táhne při prohlídce skupinu vzhůru stadionem, na který v této sezóně chodí průměrně 42 tisíc diváků, a který má ve svých útrobách mistrovské trofeje St. Louis Cardinals.

Jenže zatímco většina fanoušků z celého světa na ně kouká obdivně, Evropané prý spíše nechápavě. „To je příběh táhnoucí se do 19. století. Je to hra vytvořená Američany, taková americká historie, na kterou chodí celé rodiny, takže se stala součástí kultury,“ odpovídá si Fred na otázku, proč je hra tak populární.

Americké fandění je jiné, sportovní utkání berou jako společenskou událost až to kolikrát vypadá, že jim o výsledek ani nejde, protože si během zápasu odejdou třeba na hodinu na večeři.

„Baseball trvá tři až čtyři hodiny a na to už mladá generace kolikrát nemá trpělivost. Ale zase jsou lidé, kteří si to pomalé tempo užívají. Jasně, vypadá to, že se většinou hraje jen na malém kousku a ostatní se jen koukají. Ale zase když přijde odpal, tak je akce nesmírně zajímavá. Lidé proto vydrží na zápas koukat od rána do večera, ale ano, jasně, jsou i lidé jako moje žena, kteří tu nechtějí trávit takovou dobu,“ naznačuje Fred stojící před monumentální sochou legendy místního klubu Stana Musiala, tedy muže s polsko-českými kořeny, který byl po druhé světové válce nejlepším pálkařem celé ligy.