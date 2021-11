‚Trefili jsme každý výmol, co jsme mohli.‘ Baseballisté Atlanty po složité sezoně vyhráli Světovou sérii

Baseballisté Atlanty Braves slaví po 26 letech triumf v MLB. V šestém finále porazili Astros v Houstonu 7:0 a Světovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Braves získali titul počtvrté v historii a podruhé po přesunu do Atlanty z Milwaukee v roce 1966. Houston 9:33 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Atlanty Braves slaví výhru ve Světové sérii MLB | Foto: Thomas Shea | Zdroj: Reuters

V šestém finále na půdě Houstonu odházel za Atlantu skvěle šest směn levoruký nadhazovač Max Fried a zbylé tři směny dokončili Tyler Matzek a Will Smith. Tři body přidala Atlanta v páté směně, o dva z nich se postaral homerunem Dansby Swanson. Skóre uzavřel odpalem za bariéru v sedmé směně Freddie Freeman.

Jak popisuje The Washington Post, Atlanta zažila velice složitou sezonu, ve které se zdálo, že celou dobu plave proti proudu. Bookmakeři a experti jí příliš šancí nedávali, tým navíc zasáhla zranění. Potenciálnímu kandidátovi na cenu MVP (nejužitečnější hráč sezony) Ronaldu Acuñovi skončila sezona v červnu a o prvního nadhazovače Charlieho Mortona přišli Braves v říjnu.

Během sezony vypadl týmu také nadhazovač Mike Soroka a polař Marcell Ozuna byl zatčen za domácí násilí. Do play-off postoupila Atlanta s nejhorší bilancí, jen s 88 výhrami v sezoně. V prvním kole ale vyřadila Milwaukee Brewers a v semifinále obhájce titulu Los Angeles Dodgers.

„Rok co rok přijedou hráči v únoru na jarní trénink plní nadějí, ale nikdy se nám to nepovedlo. Že se to povede letos, bylo nepravděpodobné. Sezona byla plná všemožných výmolů a my jsme trefili každý, který jsme mohli. Ale přesto jsme se dostali tam, kam jsme chtěli,“ řekl první metař Freddie Freeman.

Braves vybojovali titul po 26 letech, v té době bylo Freemanovi pouhých šest let. V Atlantě je jedenáctým rokem a i on přispěl skvělým výkonem k porážce Houstonu 4:2 na zápasy. Další postavou Světové série byl vnější polař Jorge Soler, podceňovaný hráč, kterého Atlanta přivedla poté, co přišla o Ronalda Acuňu.

Devětadvacetiletý Soler zvládl ve Světové sérii zaznamenat více homerunů než celý tým Astros a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále.

Braves vznikli v roce 1871 a první vítězství ve Světové sérii slavili v roce 1914 v Bostonu, další v roce 1957, kdy působili v Milwaukee. V Atlantě vyhráli v roce 1995.