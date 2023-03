Velký stimul pro nás i mládežnické kategorie, hodnotí Hajtmar baseballový turnaj v Japonsku

Čeští příznivci baseballových reprezentantů v ochozech Tokio Domu týmu po závěrečném duelu děkovali několikaminutovým potleskem. Češi sice favorizované Austrálii podlehli 3:8, svou účast mezi nejlepšími týmy si ale za dva roky zopakují, protože díky výhře v úvodním duelu World Baseball Classic nad Čínou neskončili v tabulce poslední. S reportérem Radiožurnálu hodnotil prestižní turnaj baseballista Jakub Hajtmar. Rozhovor Tokio 17:09 13. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český baseballista Jakub Hajtmar | Foto: Lenka Brožová, Fotobanka ČBA

Stojíme kousek od kotle českých fanoušků, kteří byli fantastičtí, že?

Je to úžasná podpora, klobouk dolů všem, kteří vážili cestu. Doufám, že jsme jim dali to, co čekali. Myslím, že si to užili stejně jako my na hřišti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českým baseballistou Jakubem Hajtmarem

Jaké pocity máte po porážce 3:8 s Austrálií?

My se vždy soustředíme na jeden zápas. Velikému úspěchu a porážce Austrálie jsme byli blízko, takže to samozřejmě mrzí. S nějakým časovým odstupem to pravděpodobně budeme hodnotit pozitivně, ale momentálně jen přemýšlíme o tom, že jsme měli na to je porazit.

Měli jsme v poslední směně plné mety, byl to nádherný zápas s jedním z nejlepších týmů na světě. Takže to zklamání převládá, protože takové zápasy se nehrají každý den a my jsme po celou dobu byli ve hře o vítězství.

Vyrovnaný zápas jste drželi až do šesté změny, v posledních třech se to už trochu zvrtlo. I tak jste ale zřejmě na celý tým pyšný...

Jsem hrdý, že můžu být s touto partou na hřišti a trávit s ní čas i mimo hřiště. Hrozně si momentálně baseball užíváme a doufáme, že lidi u nás doma také. Na této světové úrovni se zápasy rozhodují v sedmé, osmé až deváté směně. Bylo strašně důležité, že jsme se vrátili zpátky a i v poslední směně jsme měli šanci utkání otočit. To ukazuje, že charakter týmu je velice dobrý.

Čeští baseballisté se s turnajem rozloučili porážkou s Austrálií a ve skupině nakonec končí čtvrtí Číst článek

Jak cenné zkušenosti si česká reprezentace z Tokia odváží?

Myslím si, že to jsou zkušenosti k nezaplacení. Ono se pořád říká, že se dá hrát s každým, ale tady zjistíte, že to tak opravdu je. Věřím, že to bude velký stimul pro národní tým i pro mládežnické kategorie. Když děti uvidí, že i z poměrů, ze kterých jsme my, mohou dorůst do světového baseballu. To je skvělé pro vnímání českého baseballu nejen u nás, ale i ve světě.

Tým je poměrně mladý a navíc má před sebou v září domácí mistrovství Evropy. Delší dobu se netajíte tím, že chcete vybojovat historicky první medaili. Tohle musí být velké povzbuzení...

Určitě, mistrovství Evropy je událost, na kterou se připravujeme už několik generací. Toto je první krok - zahrajete si na světové úrovni a jste schopni držet krok s nejlepšími na světě. To vám ohromně pomůže. Ty tři týdny, co jsme byli spolu a hráli, určitě zúročíme v září.

Na co při premiérové účasti českého týmu na WBC nezapomenete?

Těch věcí bude asi hodně, ale pro mě osobně to bude zápas s domácím Japonskem. Už na trénink tady bylo 30 tisíc lidí. Pak jsme v podstatě tři směny vedli, hráli před vyprodanými tribunami s 50 tisíci lidmi. Myslím, že tato atmosféra mě i většině hráčů utkví v paměti nejvíc.

Najde někdo volné místo? Já ne… už za chvíli #poslouchejsport @RadiozurnalS @Radiozurnal1 a okusis atmosféru uvnitr Tokio Domu tvořenou 50 tisícovym davem pro @BaseballCzech proti Japoncům svatek @WBCBaseball pic.twitter.com/BLyIGxkdoO — Jakub Kanta (@jkobe13) March 11, 2023