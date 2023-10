Fandilo nám moc lidí, jsme za to rádi. Byla to skvělá sezona, těší české baseballisty

Rok baseballu skončil a pro české reprezentanty byl nezapomenutelný. Začal premiérovou českou účastí mezi světovou elitou na World Baseball Classic v Japonsku a zajištěním účasti i na příštím turnaji. Nedávné mistrovství Evropy v Česku šťastně neskončilo a sen několika generací o zisku premiérové medaile se nesplnil. V diváckých návštěvnostech se ale trhaly rekordy. Právě přitáhnout pozornost lidí k baseballu se v této sezoně povedlo. Praha 16:13 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští baseballisté | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Věřím, že reklama na baseball byla dobrá. Obzvlášť naše vystoupení v Tokiu měl ohlas. Bylo to vidět i na mistrovství Evropy, kde jsme měli obrovskou podporu fanoušků. Nepamatuji si, kdy by na český baseball chodilo tolik lidí. Jsme za to moc rádi,“ těší jednu z hlavních opor Martina Červenku.

Během evropského šampionátu přišlo na baseball do areálů v Česku celkem skoro 23 a půl a tisíce diváků, v Brně vytvořili i rekord v počtu na jedno utkání. „Mám jenom dobré ohlasy a jsem rád, že mám i blahopřání od Major League Baseball, kteří sem dorazili na návštěvu, vše si prohlídli a byli spokojení. A to ještě neviděli Brno v plné palbě,“ popisuje předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.

Zvýšený zájem fanoušků

Až do letošního roku reprezentanti nikdy neměli dvě tak důležité akce v jedné sezoně, dokonce často neměli ani jednu. „Byly to dva vrcholy v historii českého baseballu. Neudělali jsme ostudu, ale pořád to beru jako odrazový můstek. Mistrovství Evropy ukázalo, že jdeme správným směrem, protože jsme vyvolali velký zájem u lidí,“ říká šestatřicetiletý nadhazovač Martin Schneider.

„Byl to nezapomenutelný rok. Japonsko je pro nás všechny něco, co si budeme pamatovat do smrti. Bylo to fantastické a zároveň domácí mistrovství Evropy je vždy speciální. Doufal jsem, že to zakončíme třešničkou na dortu, ale bohužel je z toho opět to 5. místo,“ dodává Daniel Vavruša.

On i jeho spoluhráči z národního týmu trénují baseball ve svém volnu po práci nebo škole Přesto se v posledním roce směle poměřovali s naprostými profesionály, rozhodně nepropadli, a jejich příběh rezonoval po celém světě. Nejen v naplněných areálech Arrows Ostrava a Draků Brno.

„Byl to zlomový rok pro český baseball. Důkazem toho je vysoká návštěvnost. Poprvé jsme prodali to, co umíme, v Regensburgu. Nikdo s námi nepočítal a my postoupili na hlavní turnaj World Baseball Classic. Lidé to začali mnohem víc sledovat a my je k tomu potřebujeme. Tím se ten sport rozvíjí. Když do toho budou dávat i děti, tak ta pyramida poroste a český baseball se posune,“ říká dojatý Jakub Hajtmar po svém posledním vystoupení v národním týmu.

Reprezentaci v příštím roce čeká znovu World Baseball Classic, spring training v Japonsku a za dva roky mistrovství Evropy v Izraeli.