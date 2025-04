Bude mi to chybět. A možná to bude chybět i jim, říká končící trenérka USK Praha Hejková

Basketbalová trenérka Natálie Hejková ukončila kariéru na naprostém vrcholu. Po nedávném triumfu v Eurolize přidala titul i v české lize. Na lavičce USK pro ni byl třináctý v řadě. Po třetím finále s brněnskými Žabiny s jedenasedmdesátiletou Slovenkou mluvil reportér Radiožurnálu Sport Petr Tomášek. Praha 10:07 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící trenérka ZVVZ USK Praha Natália Hejková s medalí pro vítěze ŽBL 2025 | Zdroj: TASR/Profimedia

Jak se vypořádáváte nejen s mediálním zájmem kolem vašeho konce na lavičce ZVVZ USK Praha? Není toho na vás už moc?

Ono je to celý den. Je to únavné, protože od rána do večera tu byly v kuse nějaké kamery. Dokonce byl u mě před domem a na ranním tréninku Netflix, takže toho mám až až.

Kdy přišel ten moment, že jste si řekla: „Tak tohle je konec.“ Byla to ta závěrečná siréna nebo už někdy předtím?

V podstatě když jsme začaly hrát, jak suverénně jsme začaly hrát, tak jsem věděla, že na něco podobného, co se Žabinám podařilo v druhé čtvrtině v zápase v Brně, nemají. Řeč těla soupeře byla úplně jasná, takže v podstatě pohodové.

Díky tomu hladkému průběhu jste mohla dát šanci úplně všem jakž takž zdravým hráčkám. Bylo to takové poděkování za ten rok?

Určitě. Ale myslím, že Přibylová a Petlanová se svoje místo postupně najdou, protože ten tým na další rok bude velmi mladý.

Kdy si myslíte, že to na vás nějak emocionálně dolehne, že tohle je prostě ten trenérský konec?

Nedolehne, protože to rozhodnutí jsem udělala před dvěma měsíci a tohle všechno jsou jen třešničky, které mi tam visí.

Dostala jste různé dárky, třeba i píšťalku od rozhodčího Vyklického. Je to pro vás zatím ten nejbizarnější dárek, nebo je to něco jiného?

Tak je bizarní, protože já nikdy, když jsem byla trenérka, nepoužívala píšťalky a pískám bez píšťalky. Ne, že bych nepískala, ale mám svůj styl, že ji nepoužívám. Ale každý ten dárek byl od srdce, takže si toho velmi vážím.

Přestože to bylo o dvacet bodů, tak jste tam jednou vyfénovala Andělovou za koš s faulem.

To jsou emoce, protože celý rok jsme se s tím musely trápit, protože jsme měly fauly a ty bylo třeba udělat dřív. To se nám celou sezonu nedařilo, takže to bylo pracovní.

A co vám bude na tom zápasovém koučinku nejvíc chybět? Oddechové časy, střídání nebo právě řvaní na hráčky?

Myslím, že mi to bude chybět celé. A možná to bude chybět i jim.

Teď ta role mentorky, jaké máte zatím představy? Jak to bude vypadat?

Zatím nejsme domluvení, jak to bude. To je otázka příštích dní a týdnů.

Jak si užijete rozlučku s tímhle kádrem? Vidíte se naposledy.

Doufám, že si ji užijeme. Na jednu stránku je to asi to nejsmutnější, s těmi hráčkami se loučím. Musíme to brát tak, že je to veselé.