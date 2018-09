Satoranský a Veselý jsou zpátky v tréninku basketbalové reprezentace a chystají se na kvalifikaci

Česká mužská basketbalová reprezentace se na zářijové kvalifikační dvojutkání o postup na mistrovství světa připravuje v Nymburce už delší dobu, ale v pondělí poprvé v dost možná kompletním složení. Připojily se totiž už i dvě hlavní hvězdy - Tomáš Satoranský a Jan Veselý. A zvědaví, na to co zase předvedou, byli i někteří jejich mladší spoluhráči. Nymburk 19:11 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Tomáš Satoranský (vlevo) a Jan Veselý na tréninku reprezentace | Zdroj: ČTK

„Je to znát. Když přijde Saty, tak je to úplně jinej náboj, přináší spoustu pozitivní energie a pořád vtipkuje. S Honzou Veselým jsem ještě na repre nebyl, takže zatím nevím, co dokážou spolu, ale něco jsem už od kluků zaslechl, takže se těším,“ říká Michal Mareš, jeden z mladších basketbalistů a člen širšího kádru reprezentace.

Mareš aktuálně bojuje o to, aby se do nominace izraelského kouče českého národního týmu Ronena Ginzburga na příští dvojutkání dostal.

Své spoluhráče Tomáš Satoranský diriguje i během tréninku, a to velmi hlasitě.

„Ano, je velmi hlasitý. Jako správný rozehrávač chce mít všechno pod kontrolou. Jestli mi to dělá jednodušší? To se pozná až podle toho, zda budeme vyhrávat,“ přiznává trenér Ginzburg.

Trenér národního týmu vypadá viditelně spokojeně. Aby ne. Kromě Ondřeje Balvína má po delší době k dispozici zase ty nejlepší tuzemské hráče.

„Je to vždycky takové povzbuzení. Přijdu sem a můžu mluvit svou mateřštinou, můžu udílet pokyny. Každý ví, že jsem rád hodně slyšet. Někdy je to totiž potřeba, baví mě to a jsem na to natěšený,“ vysvětluje člen Washingtonu Wizards v zámořské NBA Tomáš Satoranský po prvním tréninku s reprezentací po delší době a jeho parťák Jan Veselý dodává:

„Zkoušeli jsme střelbu, nic speciálního. Těším se na večerní trénink a jsem rád, že tu s klukama můžu být.“