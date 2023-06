Trojkový basketbal baví čím dál víc profesionálních hráčů. Čechům se daří i na mezinárodních akcích

Českým reprezentacím v takzvaném trojkovém basketbalu se poslední dobou daří. Úspěšné jsou ženy i muži. Oba národní týmy se kvalifikovaly na mistrovství Evropy hráčů do 23 let. Šampionát se bude konat v září v izraelském Jeruzalémě a i díky těmto úspěchům popularita basketbalu 3 na 3 v Česku stále roste. Ostrava 18:20 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otevření zrekonstruovaného venkovního Basketbalového hřiště na Pražačce. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Basketbalu 3 na 3 udělala v Česku velkou reklamu čtveřice reprezentantek Kateřina Galíčková, Karolína Šotolová, Anna Rylichová a Alžběta Levínská. Národní tým se na nedávném mistrovství světa ve Vídni dostal až do osmifinále.

Trojkový basketbal se v Česku začal organizovaně hrát po roce 2010, aktuálně domácí basketbalová federace každým rokem pořádá šňůru turnajů po celé republice. Přihlásit se mohou amatéři i profesionálové, kteří si vytvoří vlastní týmy a zaplatí startovné. Novinkou je pak speciální Tour, pro hráče a hráčky, které hrají nejvyšší domácí soutěže v klasickém pětkovém basketbalu. Mohou se tak ukázat i ve hře tři na tři.

„Letos poprvé přibyla šance tři na tři profitour, které hrají jen hráči NBL a hráčky ŽBL. Jinak je samozřejmě trojkový basketbal rozšířený v rámci různých turnajů,“ vysvětluje Martin Peterka z České basketbalové federace, která organizuje domácí tour od roku 2013.

Lákadlo pro profesionály

Nově se přidala i série turnajů pro profesionály. Jedním z profesionálních basketbalistů je Kevin Týml. Jednadvacetiletý rozehrávač nebo křídelník hraje klasický pětkový basketbal za NH Ostrava, v létě pak ve hře tři na tři obráží českou tour s reprezentačním výběrem do 23 let.

„Je to rychlejší sport, žádný z těch tří hráčů, kteří jsou na hřišti, se neschová. Při hře musí vyniknout všichni tři a je to i o něco silovější. Záleží, jak to hráč pojme. Někdo hraje na sílu, jiný zase na rychlost,“ popisuje Týml princip stále relativně mladého sportu.

Ten je atraktivní díky své rychlosti, hraje se pouze na jeden koš, týmy se střídají v obraně a útoku. Herní čas je nastavený na deset minut. V případě, že jedno mužstvo dokáže nastřílet 21 bodů před limitem, tak zápas končí.

„Jak skončí sezona pět na pět, tak se vždy těším na tři na tři, protože mi to pomáhá ve fyzičce. Je to předčasná příprava na sezonu,“ dodává Týml, který se s národním mužstvem na evropský šampionát v Jeruzalémě.

Na turnaji v Izraeli se v září představí mužská i ženská reprezentace složená z hráčů a hráček do 23 let. Národní týmy nebudou chybět ani na blížících se Evropských hrách v Krakově.