České basketbalistky 3 x 3 si kvůli administrativní chybě nezahrají o Tokio. Nahradí je čeští muži

Administrativní chyba připravila české basketbalistky 3 x 3 o možnost zabojovat o postup na olympiádu v Tokiu. Až po losu kvalifikačního turnaje je tak nahradili čeští muži, kteří ale v posledních letech nemají takovou výkonnost jako jejich reprezentační kolegyně. Praha 19:41 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monika Satoranská (v modrém) v souboji s maďarskými soupeřkami | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Česká basketbalová federace spolupracuje na organizaci turnajů s některými třetími subjekty. A jeden těchto partnerů, když pořádal turnaj, vzal soupisku z jiného turnaje, kterou našel na webu, a slepě ji opsal. Bohužel na ní zůstala hráčka, které v tu dobu hrála basketbal pět na pět v soutěži,“ vysvětluje generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České basketbalistky 3 na 3 si kvalifikaci o olympiádu nezahrají

„Je to asi úplně stejná událost, jako když manžel Kateřiny Emmons omylem střelil do vedlejšího terče. Je to hloupost, která se bohužel občas stane,“ přirovnává Konečný.

Lidé z Mezinárodní federace basketbalové FIBA na pochybení přišli, proto výsledky turnaje stornovali. Českým reprezentantkám odečetli získané body, které jim později v pořadí zemí chyběly. Nicméně to všechno se stalo až po rozlosování olympijské kvalifikace, ve které Češky v tu chvíli ještě figurovaly. Proto muselo dojít dodatečně k úpravám.

„Na základě genderové rovnosti, kterou má FIBA v žebříčku a rankingu pro kvalifikaci, se do desítky, která byla zařazena do kvalifikace na olympiádu, dostali čeští muži,“ dodává Michal Konečný, který se chce z pozice jednoho z členů komise basketbalu 3 x 3 zasadit pro příští kvalifikační cyklus zasadit o změny, protože stávající systém je podle něj hodně složitý.

„Je to tak složité, že se v tom málokdo vyzná. Tím, že je basketbal 3 x 3 považován za částečně individuální sport, tak se tam počítají výsledky jednotlivých hráčů, počet turnajů, které vaše země organizuje, popřípadě, zda organizuje nějaký větší turnaj. A také do toho patří World tour, mistrovství světa a další aspekty. To vše se následně kombinuje pomocí koeficientů,“ vysvětluje Konečný.

Muži plánují přípravu

Zatímco česká ženská reprezentace musela pár dní po losu ukončit plánování přípravy. Naopak narychlo začít s ním museli muži pod vedením Michala Kruka.

„Je to pro nás překvapení, se kterým jsme již nepočítali. Někteří členové reprezentačního týmu měli naplánovanou dovolenou s tím, že se připraví na léto na klubovou část sezony. Náš postup je ale samozřejmě milé překvapení,“ přiznává reprezentační kouč.

Ten nominoval do širšího výběru šestici Zachrla, Dygrýn, Sismilich, Kratochvíl, Bukovjan a Šiška. A myslí si, že nepojedou do Indie bez šance na postup do Tokia. „V basketbalu 3 x 3 se už tolikrát stalo něco, co nikdo nečekal. I naše účast v kvalifikaci ukazuje, že je všechno možné,“ dodává Michal Kruk tři a půl měsíce před startem olympijské kvalifikace.