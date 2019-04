Nová opora USK. Na Alyssu Thomasovou dostali v Praze tip, Američanka vládne týmovým statistikám

Americká basketbalistka Alyssa Thomasová hájí barvy USK Praha první sezonu a hned ho dotáhla do Final Four Euroligy. V základní části měla z pražského klubu na svém kontě nejvíce bodů, doskoků i asistencí a to nastupuje na pozicích pod košem. V prohraném semifinále Thomasová jako jediná ze všech ani jednou nestřídala. Šoproň 15:48 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alyssa Thomasová, opora basketbalistek USK | Zdroj: http://www.uskbasket.cz

V pěti letech přivedla maminka poprvé stydlivou Alyssu Thomasovou na basketbalový trénink, ale její dcerce tenhle sport zrovna neučaroval. Nicméně u nej zůstala a udělala dobře. O 22 let později se hned ve své premiérové euroligové sezoně Američanka vyšvihla mezi hlavní hvězdy soutěže a byla i v užším výběru na ocenění pro nejužitečnější hráčku.

„Hledali jsme nějakou podkošovou hráčku a dostala jsem tenhle tip. Rozhodující bylo, že reference byly velmi dobré, pak jsem vycestovala do USA, abych ji viděla. Udělala na mě velmi dobrý dojem a angažovali jsme ji. Byl to super tah. V ženském basketbale je speciální,“ popisuje cestu Thomasové do Prahy trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková.

Slovenská koučka už v minulosti několikrát prokázala výborný čich při angažování talentovaných a do té doby ne tak známých hráček. S Allyssou Thomasoovou se znovu trefila.

„Ona má neskutečné dispozice. Není moc vysoká, ale výbušností, rychlostí a atletickou vybaveností všechny předčí,“ vysvětluje kapitánka USK Kateřina Elhotová.

Může bránit křídlo i pod košem, dokáže vypíchnout míč i rozehrávači a jít od koše ke koši a ještě to zarvat,“ směje se Elhotová, že Alyssa Thomasová nemá daleko k zasmečování do koše, přestože měří necelých 190 centimetrů.

V USK i v příští sezoně

„Vždycky jsem se snažila, abych uměla od všeho aspoň trochu - dávat body, doskakovat, asistovat, ale také bránit. Během své kariéry jsem hrála snad na všech pozicích. Strašně mě baví sledovat LeBrona Jamese, ten je ještě víc komplexní hráč než já,“ vypráví basketbalistka nastupující ve WNBA za Connecticut.

„Když jsem byla malá, milovala jsem Steva Nashe a obdivovala, jak dokázal tvořit pro své spoluhráče, a to samé uměl i můj další oblíbenec Manu Ginobili,“ vyjmenovává své vzory usměvavá Američanka, kterou si USK už pojistil i pro příští sezonu.

„Je to výborná zpráva. Po třech čtyřech zápasech jsem řekla, že si ji musíme nechat, protože měla obrovský vliv na to, jak se tým změnil,“ těší Natálii Hejkovou, která bude na Alyssu Thomasovou spoléhat znovu v nedělním souboji o euroligový bronz proti domácím basketbalistkám Šoproně.