Balvín se snaží dostat do nejslavnější basketbalové soutěže světa. Jeho role v reprezentaci roste

Se svými 217 centimetry je pivot Ondřej Balvín jasně nejvyšším basketbalistou v české reprezentaci. Navíc při neúčasti Jana Veselého na blížícím se mistrovství světa jeho role i minutáž v národním týmu roste. Převzít větší zodpovědnost se jeden z krajánků nebojí. I proto než se Balvín připojil k reprezentaci, přestoupil v rámci Španělska z Gran Canarie do Bilbaa. A ještě předtím si udělal výlet do zámoří kvůli NBA.

„Furt jakoby tam nějaký kontakt je. Já jsem vlastně byl teď přes léto na konci sezóny v Utahu. Říkali, že jsem se jim líbil a že nehledají nikoho na mé pozici,“ přiznává pro Radiožurnál Ondřej Balvín - jediný klasický pivot v aktuálním výběru kouče Ginzburga připravujícím se na zářijový světový šampionát v Číně.

Jenže právě urostlí a méně pohybliví hráči pod koš teď nejsou moc v kurzu, potvrzuje také jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský.

„On má tu smůlu v tom, že v NBA už není o těch velkých pivotech, jakým on je typem. Golden State celkem změnil tu hru a ten basket se snižuje a zrychluje, takže pro takovéhle vyšší pivoty je to těžší a těžší. Já si myslím, že by se měl nejvíce soustředit na to, aby měl úspěšnou sezónu v Bilabu. Podle mě má perfektní situaci k tomu, aby ten tým táhnul a aby udělali nějaký úspěch, s nějakými výsledky,“ říká Basketbalista roku.

A někdejší spoluhráč ze Sevilly Ondřej Balvín to vidí stejně. „My když zvládneme dobře příští sezónu, jakoby zapracuji na některých činnostech, tak furt ta šance tam otevřená je.“

Nabrat sebevědomí před začátkem španělské ligy a dobře se na ni připravit by Ondřeji Balvínovi měla pomoct i role v národním týmu, kterou částečně převzal po zraněném Janovi Veselém. Šanci ukázat se zase i před českými diváky bude mít nejen Balvín už od 17:30, kdy se Češi střetnou na přípravném turnaji v Praze s Polskem.

A právě tenhle basketbalový zápas se díky společnému projektu Radiožurnálu a Nadačního fondu Českého rozhlasu zapíše do historie - jako vůbec první v Česku, který se bude vysílat i pro nevidomé fanoušky