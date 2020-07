Satoranský je nejlepším českým basketbalistou roku, rozehrávač Chicaga Bulls vyhrál anketu již pošesté

Nejlepším českým basketbalistou sezony se potřetí za sebou a celkově pošesté v kariéře stal Tomáš Satoranský. Osmadvacetiletý rozehrávač Chicaga tak vyrovnal v počtu triumfů rekordmana Jiřího Welsche. Mezi ženami zvítězila také potřetí za sebou a celkově počtvrté Kateřina Elhotová z USK Praha. Ocenění vítězové převzali při slavnostním večeru na kolonádě v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně 22:04 31. 7. 2020 (Aktualizováno: 22:20 31. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský se stal potřetí za sebou basketbalistou roku | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Satoranský letošnímu ročníku ankety suverénně kraloval a poprvé v historii jej zařadili na první místo všichni hlasující z řad trenérů, hráčů, vedení federace ČBF a novinářů.

Druhý skončil Jaromír Bohačík, který na této pozici nahradil oproti loňsku Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul a posunul se o místo výš. Třetí byl další hráč Nymburka a nový reprezentační kapitán Vojtěch Hruban.

Po obnovení ankety po pětileté pauze v roce 2012 se v mužské kategorii dostali na trůn jen Veselý (2012, 2016 a 2017) a Satoranský, který kraloval také v letech 2013 až 2015. Čtyřicetiletý Welsch byl na trůnu v roce 2000 a v letech 2002 až 2006.

„Opravdu to pro mě není důležité, koho historicky překonávám. Nějak se na tu anketu nepoutám, vždycky se snažím mít co nejlepší sezonu. Samozřejmě mi pomáhá, že jsem jediný hráč v NBA z České republiky, to mi dává trošku výhodu,“ podotkl k vyrovnání Welsche Satoranský.

Nadvláda i díky zranění

Svou absolutní letošní nadvládu přisuzuje i trápení se zraněním pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul, který přišel i o loňské tažení českého týmu za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně.

„Honza byl zraněný a prakticky celý rok s tím bojoval. Jinak by určitě patřil k oporám Fenerbahce a ta jejich sezona by vypadala líp. Doufám, že to tak nebude příští rok a Honza zase bude bojovat o první místo,“ řekl novinářům.

Satoranský byl hlavním tahounem českého týmu loni v září na mistrovství světa v Číně, kde výběr trenéra Ronena Ginzburga dosáhl na historické šesté místo. Ve dvou zápasech byl i blízko toho, aby jako první hráč historie světových šampionátů dosáhl na triple double.

V NBA po přestupu z Washingtonu do Chicaga, s nímž podepsal loni v červenci tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů, měl v nedohrané sezoně v 65 zápasech průměr 9,9 bodu, 5,4 asistence a 3,9 doskoku na utkání. Ve všech těchto statistikách si vytvořil ve své čtvrté sezoně v nejlepší lize světa maximum.

Triumfovala i Elhotová

„Mám radost, že se to vůbec zorganizovalo, protože to během posledních měsíců nebylo vůbec jasné. Událo se toho dost. Mám z toho umístění velkou radost, pro mě je to vždycky slavnostní záležitost. Dneska je to pro mě speciální, protože tady mám dnes své lidi a mám jich tady víc,“ potěšilo Elhotovou, že se mohla o dojmy podělit se svými blízkými.

Přehled posledních vítězů Muži: 2012 - Jan Veselý (Washington)

2013-2015 - Tomáš Satoranský (Sevilla, Barcelona)

2016-2017 - Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul)

2018-2020 - Tomáš Satoranský (Washington, Chicago) Ženy: 2012-2014 - Eva Vítečková (USK Praha)

2015 - Jana Veselá (USK Praha)

2016 - Kateřina Elhotová (USK Praha)

2017 - Alena Hanušová (USK Praha)

2018-2020 - Kateřina Elhotová (USK Praha)

Opora USK Praha byla druhou nejlepší střelkyní českého týmu s průměrem 13,3 bodu na zápas za Romanou Hejdovou (15,3) loni v červnu na mistrovství Evropy v Rize. V Evropské lize, kde pražský tým postoupil před přerušením sezony do čtvrtfinále, byla s 10,5 bodu na zápas nejlepší českou zástupkyní.

S čtyřmi triumfy v anketě vyrovnala Elhotová na druhém místě trio Helena Malotová-Jošková, Milena Jindrová a Anna Kozmanová. Rekordmankou je s pěti vítězstvími Eva Vítečková. Letošní pořadí žen okopírovalo loňské výsledky - druhá skončila Julia Reisingerová z Valencie, která o ME přišla kvůli zranění, a třetí Hejdová z francouzského Landes.

Elhotová by ráda vládla i nadále. „Abych byla upřímná, tak jsem byla dost neskromná a koukala jsem se na ty, kteří získali nejvíc ocenění po sobě, a doufám, že to není moje poslední. Je to podle mě úžasný úspěch,“ dodala.

Talenty Krejčí a Hamzová

Největšími talenty byli zvoleni Vít Krejčí ze Zaragozy a Eliška Hamzová ze Žabin Brno. Ocenění pro trenéra roku převzal stejně jako loni izraelský kouč českých reprezentantů Ginzburg.

V kategorii nejlepších basketbalistů 3x3 zvítězili Vladimír Sismilich a Monika Satoranská, sestřenice současné největší české basketbalové hvězdy a aktuálně jediného tuzemského zástupce v NBA.

Anketa Basketbalista roku za klubovou sezonu 2019/20 a reprezentační sezonu 2019:

Nejlepší basketbalista: 1. Tomáš Satoranský (Chicago Bulls/NBA), 2. Jaromír Bohačík, 3. Vojtěch Hruban (oba Nymburk).

Nejlepší basketbalistka: 1. Kateřina Elhotová (USK Praha), 2. Julia Reisingerová (Valencie/Šp.), 3. Romana Hejdová (Landes/Fr.).

Nejlepší trenér profesionálního basketbalu: Ronen Ginzburg (reprezentace mužů).

Nejlepší trenér mládeže: Jan Čech.

Nejlepší mladý hráč: Vít Krejčí (Zaragoza/Šp.).

Nejlepší mladá hráčka: Eliška Hamzová (Žabiny Brno).

Nejlepší hráč 3x3: Vladimír Sismilich.

Nejlepší hráčka 3x3: Monika Satoranská.

Nejlepší mladý hráč 3x3: Filip Staniszewski.

Nejlepší mladá hráčka 3x3: Kateřina Galíčková.