Mladé basketbalistky ztratily osmifinále ME v závěru. ‚Obrovské zklamání,‘ hodnotila Žílová

Medailový sen se českým basketbalistkám do 20 let rozplynul. Na evropském šampionátu podlehly v osmifinále Itálii 59:64 a čeká je boj o konečné deváté místo a záchranu v elitní skupině, ve které hrají poprvé od roku 2015. Výběr trenéra Scalabroniho přitom v Klatovech až do poslední minuty držel těsné vedení. Italky ale předvedly efektivní závěr, po kterém se česká lavička proměnila ve slzavé údolí. Klatovy 11:10 8. srpna 2019

„Nic horšího jsme si asi představit nemohly. Toto byl první nejdůležitější zápas a nepovedl se,“ neskrývala po zápase pláč jedna z opor českého týmu Veronika Voráčková. Ta se přitom se svými spoluhráčkami otřepala ze špatného vstupu do utkání. Italky vedly 7:0 a první čtvrtinu vyhrály 20:12.

„Akce jsme znaly, věděly jsme, co budou hrát, ale vždycky to skončilo v tom, že nás přehrály v situaci jedné na jednu,“ identifikovala na Radiožurnálu jednu z příčin prohry Voráčková.

Ve druhé a třetí čtvrtině ale Češky zabraly. Začalo se jim střelecky dařit a to i díky příspěvku nejmladší členky výběru trenéra Scalabroniho Elišky Žílové, která se v zápase dostala na 13 bodů.

„Nepovedla se mi minulá utkání a toto byl klíčový zápas, u kterého jsem si řekla, že takhle to dál nebude. Snažila jsem se do toho dát, co nejvíce jsem mohla, ale bohužel to nestačilo. Myslím si, že všechny jsme do toho šly naplno, ale nestačilo to,“ posteskla si Žílová.

Češky nezvládly závěr zápasu. Vedly 59:55, jenže poté už nedokázaly trefit koš. Palubovku na zimním stadionu v Klatovech tak mladé reprezentantky opouštěly po porážce o pět bodů v slzách.

„Já si většinou pobrečím na rameno rodičům, které tady mám. Je to obrovské zklamání, protože si myslím, že máme tým, který měl na medaili, ale je to sport a tohle se prostě stává,“ zhodnotila Žílová.

Medailový sen se rozplynul, turnaj je ale zapotřebí dohrát se ctí i kvůli skvělým fanouškům. I když motivovat se do bojů o deváté místo nebude po nešťastné koncovce s Itálií snadné, jak potvrzuje česká basketbalová naděje Veronika Voráčková: „Motivace se bude hledat těžko, ale máme tu všechny rodiny a kamarády, tak snad ti nás potlačí dopředu. A také to chceme dohrát se ctí.“