‚Takhle by to mělo vypadat‘. Basketbalistky před odletem na mistrovství Evropy porazily Slovensko

V generálce na nadcházející evropský šampionát s fanoušky v ochozech předvedly české basketbalistky zatím nejlepší výkon v přípravě. Slovenky, které se na šampionátu také představí, porazily v Praze 77:49. Před odletem si tak Češky zvedly sebevědomí a trenérovi ztížily výběr finální dvanáctky, která v pondělí do Francie odcestuje. Praha 10:20 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistka Kateřina Elhotová v zápase proti Slovensku | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Symbolickou pro druhou půli, ve které české basketbalistky rozhodly o vysoké výhře nad dalším účastníkem blížícího se ME, byla úspěšná trojka s klaksonem oznamující konec třetí čtvrtiny mladé rozehrávačky Elišky Hamzové.

Právě méně zkušené hráčky totiž na sebe po změně stran také dokázaly brát zodpovědnost a zamotaly trenérovi hlavu se složením finální nominace.

„Jsme rády, že už to tam začíná padat, před mistrovstvím Evropy se už cítíme trochu sebejistější,“ říká nejlepší střelkyně proti Slovenkám pivotka Julia Reisingerová.

Podle rozehrávačky Terezy Vyoralové forma graduje. „Teď už se na tréninku věnujeme jenom hře pět na pět, takže ty akce už si sedají. Takhle by to mělo vypadat.“

Spokojený trenér

Výsledek si pochvaloval i slovenský kouč českého národního týmu Štefan Svitek. Byl rád, že si jeho svěřenkyně nechaly nejlepší výkon v přípravě na závěrečný duel před několika desítkami diváků.

„Jsem spokojený, dobře jsme bránili a soupeře nutili ke ztrátám. Snažíme se zúročit tu naší pětitýdenní práci, kterou děvčata odvedla, dobře jsme se naladili. Příprava byla lepší a lepší, teď přijedeme na mistrovství Evropy a tam už to rozbalíme naplno,“ usmívá se trenér.

A tak by to mělo v ideálním případě vypadat už za týden ve čtvrtek v úvodním duelu ME proti Rusku.