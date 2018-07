Ve 29 letech změnil sport a věří si na olympiádu. Bývalý hráč NBA už nesmečuje do koše, ale přes síť

Pokud Vám jméno Chase Budingera něco říká, pravděpodobně jste fanoušek NBA. Právě v zámořské, nejlepší basketbalové soutěži světa totiž Američan odehrál sedm sezon.

„Po střední škole jsem šel na univerzitu do Arizony, kde jsem dostal stipendium. Celkem rychle jsem pak byl ale draftovaný do NBA,“ popisuje ve vysílání Sportžurnálu.

Tam sice Budinger plnil spíš roli náhradníka, ovšem ani tak se úplně neztratil a basketbalem si vydělal zhruba 18 milionů dolarů. Před šesti lety se dokonce účastnil tenhle 201 centimetrů vysoký sportovec soutěže ve smečování při Utkání hvězd v Orlandu, a snažil se porotu přesvědčit, že i bílí muži umí dunkovat – nebo chcete-li směčovat do koše.

A dařilo se mu to. Hned na úvod třeba přeskočil zpěváka P Diddyho a nekompromisně zakončil.

Ve finále ale těsně podlehl Jeremy Evansovi. Jeho úspěšná smeč po otočce o 360 stupňů a rozběhu z půlky hřiště – to vše se zavázanýma očima – ho minimálně v zámoří proslavila.

Nic naplat. O čtyři roky později si už vydělával na živobytí ve Španělsku, ovšem jedinou sezonu. Pak se vrátil do Spojených států a ukončil profesionální basketbalovou kariéru ve 29 letech.

„Ne, návrat do NBA neplánuju. Teď se chci věnovat beachvolejbalu a stát se profíkem na písku. Na to se soustředím,“ nechal se letos v březnu slyšet Chase Budinger.

Z play off na olympijské hry?

„Mým spoluhráčem je jeden z nejlepších beachvolejbalistů na světě a máme za sebou pár měsíců tréninku. Předtím jsem hrával jen mimo sezonu v létě. A cíl? Jednoznačně se dostat na příští olympijské hry,“ neskrýval vysoké ambice teď už blokař Budinger, který je parťákem Seana Rosenthala, vítěze mnoha majorů a účastníka dvou olympijských turnajů.

Se Supermanem – taková je přezdívka Rosenthala – jsou přátelé, a tak vzájemnou spolupráci ani nemusel zvažovat dlouho. Potřeba bylo jen oprášit základy a začít na nich stavět.

„Když jsem přišel na vysokou, hrál jsem basketbal a šestkový volejbal. V prváku jsem se pak musel rozhodnout, na co se v dlouhodobém horizontu zaměřím. Jako profesionální basketbalista jsem se naučil, že musím tvrdě pracovat a podřídit vše kariéře, abych si mohl plnit sny,“ říká.

A to 30letému Chasi Budingerovi, zdá se, vydrželo doteď. Na druhém majoru mezi profíky beachvolejbalisty – v Gstaadu s Rosenthalem – totiž začátkem července prošel do play off. A od toho by se rád odrazil až na olympijské hry do Tokia 2020.