Bez faulu! Basketbalová federace chce bojovat proti nadávkám na rozhodčí a trenéry

Bez faulu! To není jen pokyn trenéra ke sportovci, aby se vyvaroval nedovoleného zákroku, ale i název nového projektu České basketbalové federace. Ta chce bojovat proti takzvaným faulům mimo palubovky, tedy fanouškovským projevům nesportovního chování a nadávkám na rozhodčí, hráče soupeře nebo trenéry. Projekt cílí hlavně na utkání mládeže, kde podle basketbalové federace podobných případů přibývá. Praha 18:37 27. září 2018

Podobnými ukázkami, kde jeden z rodičů radí rozhodčímu, jak má řídit utkání, představuje Česká basketbalová federace projekt Bez faulu. Ten upozorňuje na to, že v basketbale se začínají množit fauly ne na palubovce, kde jsou přirozenou součástí hry, ale v hledišti mezi fanoušky.

Basketbal se pokouší vymýtit fauly i z tribun

Jejich oběťmi jsou podle federace kromě rozhodčích, trenérů a fanoušků soupeřících týmů hlavně samotné děti.

„Chtěli jsme fanoušky upozornit na to, že některé projevy na stranu hráčů, trenérů i rozhodčích nejsou úplně v pořádku. Zejména v mládežnických kategoriích, kdy tím můžou trpět děti. Uvidí takový příklad a pak si ho berou sami,“ vysvětluje princip celého projektu generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

Že se nesportovní chování na tribunách v utkáních mládeže skutečně objevuje, potvrzuje i hráčka extraligového KP Brno Veronika Remenárová.

„Sama jsem to zažila, když jsem byla ještě mladá hráčka. Můj táta se choval přesně takhle. Teď když jsem byla na nějakém mládežnickém zápase, tak jsem to taky slyšela,“ přiznává Remenárová.

„Když jsem to zažila na zápasech, kde jsem přímo nehrála, tak mi došlo, že to nemusí být pro člověka příjemné. Snaží se dát ze sebe to nejlepší. Když ho někdo slovně uráží, tak to není úplně vhodné a nemělo by se to dít,“ dodává Remenárová.

K tomu, aby takových situací ubývalo, mají pomoct různé upomínkové předměty, které bude basketbalová federace rodičům a fanouškům rozdávat.

„Předměty jsou takové, aby je obdarovaní nosili pořád u sebe. Jsou to dva druhy klíčenek, náramek, taky tleskátka, takže něco na fandění. Na těch předmětech jsou loga ‚Bez faulu‘. Budou to mít pořád na očích a tím pádem jim to budeme soustavně připomínat,“ doufá v úspěch celého nápadu Michal Konečný.

Projekt Bez faulu basketbalová federace v letošní sezoně zaměří hlavně na soutěž hráčů do 12 let, prezentovat ho chce ale napříč všemi basketbalovými soutěžemi v Česku.