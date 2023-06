Byl jsem tu, když se hala otevírala. Na titul jsme čekali 20 let, říká Czudek. Těší se na Ligu mistrů

Už před pěti lety se basketbalisté Opavy jako český vicemistr přes kvalifikaci dostali do základní skupiny Ligy mistrů. Tehdy z toho bylo poslední místo ve skupině. Teď po čerstvě získaném mistrovském titulu se na stejnou soutěž těší mnohem více a budou mít také vyšší cíle. Opava 12:30 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér opavských basketbalistů Petr Czudek připravuje tým na Ligu mistrů | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„ׅSamozřejmě, proto to děláme. Chceme hrát poháry. Kvalifikaci do Ligy mistrů jsme hráli, dvakrát jsme do ní nepostoupili, hráli jsme i FIBA Cup. A teď se zase těšíme na Ligu mistrů. Sestavíme co nejodolnější tým a už budeme chtít nejen získat zkušenosti, ale taky něco uhrát,“ říká pro Radiožurnál trenér Petr Czudek, že mezinárodní konfrontace je pro český basketbal důležitá a chce sestavit konkurenceschopný tým.

Zakrátko šestatřicetiletý kapitán Opavy a bývalý reprezentant Jakub Šiřina se ještě před Ligou mistrů krátce po zisku titulu připojí tento týden opět k reprezentaci. Ale ne jako basketbalista – u juniorského týmu do 20 let totiž na turnaji v Chorvatsku nastoupí jako asistent trenéra.

„Dostal jsem nabídku, u které bych byl blázen, kdybych ji odmítl. Jsou to zkušenosti do další kariéry po basketu a uvidíme, jak to bude vypadat. Těším se na to. Samozřejmě mi to ubere nějaké volno, ale takový už basketbal prostě je. Se ženou si to snad vynahradím jindy.“

Každopádně Opava bude potřebovat pro prestižní evropskou soutěž posílit nejen kádr, ale také rozpočet. „Určitě se bude lépe vyjednávat se sponzory a městem. Každopádně je to lepší, než když máte sezonu, která není dobrá, a máte žádat o peníze. To je pak těžké. Teď je ta výchozí pozice výborná, ale nesmíme usnout na vavřínech a o to víc makat,“ říká trenér Petr Czudek k pernému létu. I když oslavy titulu stále probíhají.

„Ale pracovní, pozor. Ano, slavíme to, ale práce je taky hodně. Byl jsem tu, když se hala otevírala, přál jsem si, aby jednou byla mistrovská. Čekali jsme dvacet let, 2. září máme velkou oslavu. Chceme poděkovat všem, kteří se zasloužili o plán, financování a stavbu haly.“

„Nebylo to jednoduché. Prošli jsme si sestupem, postupem a po dvaceti letech před takovým úžasným publikem jsme mohli oslavit titul. To je úžasné,“ doplňuje Petr Czudek přes losem 8. ročníku základních skupin Ligy mistrů.