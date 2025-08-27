V dalším zápase si to sedne lépe, věří Krejčí po prohře s Portugalskem. Týmu podle něj nešly trojky

Úvodní duel na mistrovství Evropy čeští basketbalisté prohráli. Portugalsku podlehli 50:62 a zkomplikovali si postup ze základní skupiny. Po utkání zhodnotil výkon českého týmu jediný český hráč působící v NBA Vít Krejčí.

Vítku, co k tomu říct, 50 bodů proti Portugalcům, kde byla největší chyba?
Neproměňovali jsme trojky, nedostali jsme se do zápasu a to nás trochu ovlivnilo. Pod koš to taky úplně nešlo, takže jsme se trápili střelou z dálky a to nás zpomalilo v útoku a nedařilo se hrát.

Rychlých protiútoků také ale moc nebylo, že?
Nemohli jsme si najít volné pozice a pět na pět to prostě nešlo. Mají fakt velké hráče a už jsme to jen obstřelovali a to nám nepadalo, takže bohužel.

Na našich hráčích byla vidět velká nervozita a zbytečné ztráty, je to tak?
Ano, je to velký turnaj pro spoustu z nás. Jsem zvědavý, co přinese budoucnost, protože můžeme jít jen nahoru a v tom je krása basketbalu. Za dva dny máme další zápas a nemůžeme z toho být dole.

A jaký je recept?
Koukneme se na video, uvidíme, co jsme udělali špatně. V dalším zápase bude menší nervozita a sedne si to lépe.

Přišlo mi, že jste hrál docela málo minut. Nečekal jste, že budete hrát třeba 33 až 35 minut?
Hraju tolik, kolik mi trenér řekne, a ten to ví nejlépe. Cokoliv ode mne trenér potřebuje, tak chci pomoci týmu a dnes to bohužel nevyšlo.

