‚Letenky, hotel i tréninkové časy.‘ Čeští basketbalisté mají před olympijskou kvalifikací zařízené téměř vše

S bilancí jedné výhry a jedné porážky zakončili čeští basketbalisté první kvalifikační fázi o postup na mistrovství Evropy 2021. Tam má ale česká reprezentace coby tým pořadatelské země účast jistou. A tak už hráči myslí na nejbližší akci národního týmu, která bude o poznání důležitější. Vilnius 16:22 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Vojtěch Hruban (v modrém) se na olympijskou kvalifikaci těší | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

„Kvalifikace na olympiádu bude trošku o něčem jiném. I tým bude, doufám, o trošku jinačí, věřím, že se sejdeme v podobné sestavě, jako jsme byli na mistrovství světa. Doufám, že dorazí Honza Veselý a bude delší příprava. Týmový výkon a basketbal pak vypadá úplně jinak. Čeká nás další velká akce, takže když budeme odvážní a půjde nám to, tak by to mohlo vyjít,“ usmívá se potutelně kapitán basketbalistů Vojtěch Hruban při pomyšlení, že by po červnové olympijské kvalifikaci nezačala dlouhá dovolená, ale následoval by přesun do Tokia.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České basketbalisty čeká v červnu olympijská kvalifikace. Vojtěch Hruban se na ni těší, Jaromír Bohačík nemá čas nad ní přemýšlet.

To Jaromíra Bohačíka kanadský turnaj, ze kterého projde na olympijské hry jen vítěz, zatím nechává klidným. „Je to pro mě ještě strašně daleko. Nemám ani čas nad tím přemýšlet,“ připomíná nymburský křídelník Jaromír Bohačík, že jeho a čtyři další hráče z tohoto výběru čeká play-off Ligy mistrů, ve kterém si hodně přejí uspět.

Členové realizačního týmu reprezentace už na olympijskou kvalifikaci musí nejen myslet. „Inspekční cestu do Kanady dělat nebudeme. Nicméně už tam máme zařízené téměř vše včetně letenek, hotelu a domluvení tréninkových časů,“ říká manažer národního týmu Michal Šob s tím, že příprava v Čechách by měla začít za něco málo přes tři měsíce, tedy zkraje června.

„Ve středu 10. června bychom měli hrát v Pardubicích utkání s Finskem, potom se přesouváme do Hamburku, kde o víkendu 13.–14. června bychom měli absolvovat turnaj, na kterém budeme startovat my, Nový Zéland, Polsko a Německo. A následně se 17. června přesuneme do kanadské Victorie, kde bude od 24. probíhat olympijská kvalifikace. A v rámci toho bychom tam měli 20. června odehrát jedno přípravné utkání s Čínou,“ popisuje plán české basketbalové reprezentace Michal Šob.

Zatím největší problém, který musel manažer národního týmu se svými kolegy řešit, byla komplikovaná doprava na ostrov, kde Victoria leží. Trajekt zavrhli, proto čekají české basketbalisty po cestě na olympijskou kvalifikaci do Kanady tři přestupy a dlouhé hodiny v letadle. A už se začíná řešit i to, co by následovalo, pokud by se na hry probojovali.