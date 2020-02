Basketbalisty čeká boj o mistrovství Evropy, vyhrávat ale nemusí. ‚Je to zvláštní,‘ říká Hruban

Čeští basketbalisté zažijí situaci, kterou běžně neznají. V Pardubicích v pátek rozehrají kvalifikaci o postup na evropský šampionát, na kterém mají ale už dopředu jako jeden z pořadatelů účast zaručenou. V rozhvoru pro Radiožurnál se k tomu vyjádřili trenér Ronen Ginzburg a kapitán Vojtěch Hruban. Pardubice 13:57 21. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban se raduje s Jaromírem Bohačíkem (číslo 17) z postupu do osmifinále na mistrovství světa | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Svými výkony na posledním mistrovství světa získali čeští basketbalisté hodně fanoušků a teď by o ně neradi přišli. Hlavně kvůli nim chtějí hrát v kvalifikaci, i když už mají jako pořadatelé účast na šampionátu jistou.

„Je to hodně zvláštní,“ myslí si nový kapitán české mužské basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban a izraelský trenér Ronen Ginzburg dodává:

„V takové situaci jsem, ještě nebyl. Když ostatní týmy hrají o tak důležitou věc, jakou je postup na evropský šampionát, a my v podstatě pouze pro fanoušky, může nás to dostat do zvláštních situací. Uvidíme.“

Je to poprvé v historii, co pořádající stát Eurobasketu musí odehrát kvalifikaci – nemusí ovšem skončit na postupových příčkách, aby si pak základní skupinu mistrovství v Praze zahrál.

„Je to taková úleva, ale na druhou stranu to bereme, že jsou to zápasy jako každé jiné. Chceme vyhrát a ukázat se fanouškům, na které se moc těšíme, protože to je po mistrovství světa náš první zápas, tak doufáme, že budeme zase rozdávat radost,“ ubezpečuje Hruban – jeden ze sedmi basketbalistů šestého výběru z posledního světového šampionátu v Číně – že ani on ani jeho spoluhráči motivaci složitě hledat nemusí.

Ukázat se a neudělat ostudu

„Zaprvé jde o kontakt s našimi fanoušky. Zadruhé – pokaždé, když se můžeme sejít a zatrénovat, se hodí. Zatřetí – ukázat se dostanou příležitost ti, kteří toho v minulosti třeba tolik neodehráli nebo v národním týmu začínají úplně. Takových tu pár máme. Chci je vidět při zápase, prověřit je. Ne všichni se ale dnes na palubovku dostanou,“ vysvětluje Ronen Ginzburg.

„Kdybychom začali prohrávat s Dánskem, tak by to bylo špatné, to nikdo nechce. To bude naše hlavní motivace. Stejně jako v Číně, když ostatní týmy mluvily o únavě a nás dopředu hnala hlava a věděli jsme, že na nás doma kouká hodně lidí a nesmíme si utrhnout ostudu,“ potvrzuje Vojtěch Hruban před úvodním kvalifikačním duelem českých basketbalistů s Dánskem startuje v Pardubicích ve 20 hodin a 10 minut.