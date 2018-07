Jediná porážka a postup do další fáze kvalifikace. Basketbalisté se přiblížili účasti na mistrovství světa

Čeští basketbalisté v posledním utkání první fáze kvalifikace o mistrovství světa vyhráli v Pardubicích nad Bulharskem 81:75. Do další skupiny si tak přenášejí pět výher a začnou ji na druhém místě. Právě z tohoto pohledu mělo závěrečné vítězství pro český tým svou velkou cenu. Pardubice 8:59 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Auda při zápase proti Bulharsku | Zdroj: ČTK

Češi si pro utkání v Pardubicích dali cíl jasný, připsat si dvě výhry. V pátek se to povedlo proti Finsku a v posledním utkání i proti Bulharsku. Český reprezentant Patrik Auda říká, že oba soupeři se od sebe výrazně lišili.

Čeští basketbalisté zakončili kvalifikační skupinu na prvním místě a stále tak mají šanci postoupit na světový šampionát. V Pardubicích s nimi mluvil reportér Českého rozhlasu Ota Gutwirth

„Určitě to byly rozlišné zápasy. Finové hrají takový rychlejší basket, víc střílí. Bulharsko má na druhou stranu vysoké pivoty, takže hrají víc pod koš. V tomhle byl tedy podle mě největší rozdíl,“ popisuje pro Radiožurnál Auda.

Jistotu postupu do další fáze kvalifikace měli Češi už po utkání proti Finům. Další výhrou ale mohli svou pozici ještě vylepšit. A bylo potřeba se koncentrovat jen na utkání, a ne na to co bude dál, myslí si reprezentační pivot Ondřej Balvín.

„Před tím jsme věděli, že každý zápas se počítá, takže jsme se museli na zápas koncentrovat. Věděli jsme, že jsme první, ale v dalších skupinách jsou Bosna, Francie a Rusko, což jsou silní soupeři a proti nim jsme si potřebovali přinést co nejvíc výher, abychom mohli reálně pomýšlet na postup,“ vysvětluje Balvín.

Češi nakonec zakončili skupinu s bilancí pěti výher a jedné porážky. Balvín sám očekával podobný výsledek už před začátkem kvalifikace.

„Nevím, proč si všichni mysleli, že je to velké překvapení. Přeci jenom ostatní týmy nejsou v tak silné sestavě, i s Markkanenem jsme byli schopní porazit Finsko, takže jsme něco podobného očekávali. Pro mě je spíš zklamáním slyšet z federace, že se to od nás neočekávalo,“ dodává Balvín.