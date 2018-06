‚Vyhraje ten, kdo ukáže větší vůli a srdce.‘ Bastketbalisté zvládli dramatický závěr zápasu s Finskem

Čeští basketbalisté si připsali další důležité vítězství v kvalifikaci o mistrovství světa 2019. V Pardubicích porazili Finsko 77:73 a i když je čeká ještě jeden zápas, už teď mají jistotu, že postoupí do dalších kvalifikačních bojů. Cesta za výhrou nad silným severským týmem ale nebyla snadná. Pardubice 7:22 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští bastketbalisté po výhře nad Finskem | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Češi velkou většinu zápasu vedli, ve třetí čtvrtině dokonce o 12 bodů. Ale Finové se nevzdali a v dramatickém závěru se přiblížili na rozdíl jediné dvoubodové střely. Český kapitán Pavel Pumprla věděl, že budou chtít seveřané se zápasem ještě něco udělat.

„Dalo se čekat, že Finové přitvrdí, když byli neustále mírně pozadu. Je štěstí, že Vojta to držel v útoku, padly nám nějaké střely z dálky. I v posledních třech minutách, kdy se dotáhli na dva body, jsme udrželi chladnou hlavu. Podrželi jsme si to v obraně, aby se na nás úplně nedotáhli, a díky tomu se to dotáhlo do vítězného konce,“ říká pro Radiožurnál Pumprla.

V poločasu to bylo o jediný bod, převahu získali Češi ve třetím dějství. Ale ani to nejnižší možné vedení nezneklidňovalo nejlepšího hráče zápasu Vojtěcha Hrubana.

„Byli jsme přesně tam, kde jsme měli být. Vedli jsme, byli jsme nahoře, bylo to podle plánu. Věděli jsme, že ten zápas nevyhrajeme o třicet bodů, že to nebude nic jednoduchého, že to musíme ubojovat. V kvalifikaci nejsou týmy zas tak dlouho spolu, takže to není úplně o basketbalu, ale o tom kdo ten den ukáže větší vůli a srdce,“ myslí si Hruban.

Hruban v zápasu s Finskem zazářil jak v obraně, tak v útoku. Nejen že ubránil jednoho z nejlepších finských hráčů Sasu Selina, ale dokázal nastřílet rovných třicet bodů.

„Jsem rád, že jsem konečně mohl trochu přispět, protože ty moje výkony v kvalifikaci zatím nebyly úplně ideální. Cítil jsem se dobře. Padlo mi tam několik střel ze začátku. Kluci mě pak začali hledat a vytvářeli mi i super pozice. Nebyl jsem to jenom já, i jim patří dík,“ dodává Hruban.