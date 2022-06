Andorru mezi elitou neudržel, nyní chce Jelínek s českými basketbalisty zabojovat o mistrovství světa

Basketbalista David Jelínek si přijel na sraz reprezentace tak trochu spravit chuť po nepovedené sezoně. Před novináře na soustředění v Poděbradech přišel před pokračováním kvalifikace mistrovství světa jako hráč Andory, která ale spadla z nevyšší španělské soutěže. Jestli tam bude pokračovat, jednatřicetiletý křídelník zatím neví. K národnímu týmu se navíc připojil, i když není ještě stoprocentně zdravotně v pořádku. Poděbrady 22:20 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista David Jelínek v dresu Andorry | Foto: DAX Images/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Jak jste na tom zdravotně? Hrát jste sice začal už v klubu, ale určitě jste v sezoně neodehrál tolik zápasů, kolik byste si představoval...

Měl jsem zranění, které mou sezonu dost ovlivnilo. Ale to ke sportu patří, v rámci možností jsem se pak opět zapojil do hry a dělal, co jsem mohl. Pořád to není ideální a asi už to nebude takové, jaké to bylo předtím, ale nestěžuji si.

Nezvažoval jste, že byste si kvůli tomu vzal delší volno?

Sezonu jsem dokončoval ještě s dalšími věcmi, podvrkl jsem si znovu kotník, takže byla i možnost, že bych toto reprezentační okno ani nestihl. Naštěstí to vše dopadlo dobře a můžu tady být.

Jak jste vnímal to, co se stalo v Andoře? Po letech sestoupila ze španělské nejvyšší ligy. Jako nejlepší střelec v klubové historii jste se určitě o to víc snažil, aby taková situace nenastala...

Sezonu jsme nezačali moc dobře a v průběhu roku přišla různá zranění. Na to navazovalo podepisování nových hráčů, někteří také odcházeli, takže sezona byla hodně náročná. Bohužel jsme ji nedotáhli tak, abychom se udrželi v nejvyšší lize. To je pro klub poměrně tragédie, protože se to na začátku sezony nečekalo.

Osobně mě to taky mrzí. Po těch letech, co jsem v Andoře působil, jsem poznal, jak vlastně celý ten stát basketbalem žije. Bylo až neskutečné, jak nás fanoušci podporovali v průběhu celé sezony. Stáli za námi v každém okamžiku. Kvůli nim mě to mrzí hodně. Chtěli jsme jim dokázat, že bojujeme až do konce, což se nám sice povedlo, ale ne s tím správným výsledkem.

Jak to máte se smlouvou? Tušíte, zda tam budete pokračovat?

Je tam opce ještě na další rok a klub by nějakým způsobem asi zájem ještě měl. Teď se řeší, jak to bude probíhat, zatím je to celé v procesu.

Bylo by vaší prioritou spíše hrát někde nejvyšší soutěž?

Určitě, ať už by to bylo ve Španělsku nebo kdekoliv jinde. Kdyby to šlo, tak i nějaké evropské poháry.

Na návrat domů je ještě příliš brzy?

Zatím návrat do Česka nezvažuji. Pokud budu mít nějaké nabídky ze zahraničí, raději bych zůstal v zahraničí.

V kvalifikaci vás čeká důležité dvojutkání s Bosnou a Hercegovinou a poté Litvou. Po čtyřech zápasech má český basketbalový tým na kontě jen jednu výhru, ale stále je tam reálná šance na postup do další fáze. Tam se ale budou výhry přenášet, takže by to stále nebylo úplně ideální. Jak to vnímáte?

Pokud to můžu přirovnat, vypadá to jako ta sezona v Andoře, nejsou tam nejlepší vyhlídky (smích). Šance pořád jsou, hned první zápas s Bosnou budeme chtít vyhrát, roli bude hrát i skóre. Když se nám to podaří, tak pojedeme do Litvy s reálnou šancí na postup na mistrovství světa. Nemyslím si, že si to tolik připouštíme.

S národním týmem trénujete po hodně dlouhé době, jste hodně natěšený?

Už je to po delší době, takže první trénink možná bude trochu ztuhlejší, ale všichni snad budou v dobré náladě a bude to stát za to!