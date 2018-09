Čeští basketbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa podruhé uvízli při cestě na zápas na letišti

V první části kvalifikace o postup na světový šampionát basketbalistů měli Češi bilanci pěti výher a jedné porážky. Jediný neúspěch na Islandu přišel po přesunu z Bulharska a nečekaně dlouhé návštěvě londýnského letiště. Tenkrát kvůli zpožděnému letu čeští basketbalisté nestihli navazující spoj a podobné problémy řešil realizační tým také v pátek ve Vídni před duelem s Bosnou v Sarajevu. Vídeň 16:50 14. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Po výhře nad Ruskem před rekordní návštěvou se čeští basketbalisté sešli na Letišti Václava Havla ve velmi dobré náladě a už se bavili o dalším soupeři - Bosně.

Mnozí z nich si zpoždění odletu o 35 minut zpočátku na terminálu ani nevšimli, ale když pak pilot ohlásil, že ve Vídni se přistane ve 13.15, všichni po sobě koukají a padají otázky typu: „Počká na nás navazující spoj nebo se cesta protáhne?“ Ani rychlý přesun od brány k bráně nás ve Vídni nezachránila. Cesta se protáhne.

„Asi se to lehce protáhne, ale bohužel s tím nic nenaděláme. Podobně jsme si to zažili, když jsme letěli z Bulharska na Island, kdy jsme čekali v Londýně několik hodin. Naštěstí hrajeme až v neděli, tak to bude v pohodě,“ věří Patrik Auda.

Realizační tým dělal všechno pro to, aby to tak dopadlo. Zajistil na letišti salonek, přeobjednal letenky na nejbližší let, pro hráče, kteří si chtějí odpočinout, sežene hotel. Kdo chce, vyráží do Vídně na jídlo a krátkou obhlídku. To všechno místo původně plánovaného tréninku v Sarajevu, kde už jsme měli dávno být.

„Doufám, že všechno špatné je pro něco dobré a že nás to stmelí a v důsledku nás to nebude omezovat,“ říká pro Radiožurnál asistent trenéra Petr Czudek.

„Pro realizační tým se nic neděje, jestli se budeme dívat na video na hotelu, tady nebo jinde, to je jedno,“ dodává Czudek.

Videorozbor mužská basketbalová reprezentace vzhledem k odletu absolvuje nakonec ještě na letišti.