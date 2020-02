‚Je to obrovská pocta.‘ Po Bartoňovi, Welschovi a Pumprlovi přebírá jako kapitán reprezentaci Hruban

„Je to obrovská pocta. Hlavně pokračovat po Luboši Bartoňovi, Jirkovi Welschovi nebo Pavlu Pumprlovi. Dostat se do této společnosti je moc pěkný pocit. Proslovy moc nebudou, zas tak výmluvný typ nejsem. Hlavně budu spojka mezi okolním světem a týmem,“ popsal Radiožurnálu Vojtěch Hruban.

„Přirozeně to vyšlo na něj, shodli jsme se snadno. Žádné spory. Nikdy ho neslyšíte si stěžovat, nebo že by snad nepřijel, že by byl unavený, je vždy na sto procent oddaný národnímu týmu. Za ty roky se basketbalově velmi zlepšil, je teď velmi dobrý hráč a má pozitivní vliv i mimo palubovku, je dospělejší. Bude z něj dobrý kapitán,“ myslí si trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg, který Hrubana se svými spolupracovníky vybral a kapitánem jmenoval.

„Tomáš Satoranský nepotřebuje takovou funkci. On je lídr tohohle týmu a všichni to vědí. Tomáš nebude moct přijet na většinu kvalifikace, i proto jsem se tak rozhodli,“ dodává Ginzburg.

Diskuse s rozhodčím

Funkce kapitána na rozdíl od fotbalu nebo hokeje není moc důležitá, spíše formální. Povinností na hřišti ani v kanceláři tak třicetiletému Hrubanovi moc nepřibude. Basketbalová pravidla neumožňují na rozdíl od jiných sportů kapitánům ani diskutovat s rozhodčími.

„Jsem kapitán i v Nymburce, kde diskutuji s rozhodčími docela často. Basket je v tomto specifický, není problém se s rozhodčími pobavit, hlavně na evropské scéně. Pro nikoho není problém si něco vysvětlit, dojít si za rozhodčím a prohodit s ním pár slov,“ vysvětluje Hruban.

V nové roli se křídelník basketbalové reprezentace představí už v pátek v Pardubicích proti Dánsku na startu kvalifikace o domácí Eurobasket v roce 2021.

„Po domácím mistrovství Evropy asi přijde menší reprezentační pauza, to je ještě otázka. Po asi třinácti letech, kdy jsem byl léto co léto v reprezentaci – a to nepočítám mládežnické výběry – bude asi jedno léto patřit rodině,“ dodává Hruban.

Nový kapitán přiznává, že velkou motivací zůstat nebo se po pauze vrátit do národního týmu by mohla být možnost pořádat v Česku jednu z osmi skupin světového šampionátu v roce 2027.