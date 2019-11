Elhotová rozhodla drama s Rumunskem. České basketbalistky zvládly i druhý zápas kvalifikace

Domácí reprezentantky zápas dobře rozehrály a ještě pět minut před koncem vedly o sedm bodů. Rumunky ale dokázaly skóre 11 sekund před koncem otočit. Češky měly čas na poslední útok, který přesnou střelou za dva body zakončila Elhotová. „Musím se přiznat, že jsem myslela na to, že jestli to teď nedám, tak to pěkně podělám. A to není úplně ta správná mentalita,“ uvedla.

„Ale řekla bych, že tyhle jumpy rovnoběžně s košem mi docela sedí," přidala třicetiletá basketbalistka. "Tyhle koncovky, kdy je zápas vypjatý a o málo bodů, nám moc nevyhovují. Jako bychom se nechaly strhnout na druhou stranu. Musíme se poučit a chodit furt stejně dopředu a nepolevovat v obraně, protože stačí chvíle a jdou přes nás,“ řekla.

Český tým navázal na úvodní výhru z Itálie, kde měly na vítězství největší podíl pivotky Julia Reisingerová a Kia Vaughnová. Ty však dnes soupeř dokázal ubránit. „Neměly to jednoduché, dobře si je hlídaly a stálo je to hodně sil," poznamenala Elhotová. "Navíc Rumunky jsou dřevorubkyně, sekaly to přes ruce a rozhodčí to pouštěli až moc přes hranu,“ přidala.

Podle Elhotové pomohla domácím k dramatické výhře i bouřlivá atmosféra v hale. „Bylo to skvělé. Akorát v time outech člověk neslyší trenéra. Musíte být blízko u něj a stejně to špatně slyšíte,“ přidala hráčka pražského USK, podle které k návštěvě přes 1300 diváků pomohlo i úspěšné vystoupení českých basketbalistů na mistrovství světa.

„Byla bych ráda, kdyby popularita basketbalu ještě vzrostla. A bylo by super to podpořit i vlastními úspěchy na mistrovství Evropy. Máme za sebou generační výměnu, takže je to jen otázka času, než se dostaneme na přední pozice,“ prohlásila Elhotová.