Postup na mistrovství světa? Největší úspěch mužského basketbalu, ze kterého u nás může těžit celý sport

Čeští basketbalisté si po 37 letech zahrají na mistrovství světa. Reprezentanti v čele s hlavními hvězdami Satoranským a Veselým se příští rok v Číně můžou těšit na souboje se světovou špičkou. Kromě toho ale čeští basketbalisté doufají, že jejich úspěch přitáhne pod koše nové hráče. Sarajevo 19:13 17. září 2018

„Je to jako kdyby se sen stal skutečností. Nemyslím si, že tomu před začátkem kvalifikace někdo věřil. Ale zvládli jsme to, kluci hráli jako hrdinové. Jsem hrdý za sebe, samozřejmě za své hráče a celý český basketbal,“ hodnotil historický úspěch kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Čeští basketbalisté porazili Bosnu 85:80 a po dlouhých 37 letech pojedou na mistrovství světa

Bezprostředně po kvalifikační výhře v Bosně a Hercegovině, kterou si Češi zajistili účast na světovém šampionátu. Izraelský trenér českého týmu dodal, že z úspěchu může těžit celá země.

„Je to báječný okamžik pro Českou republiku. Doufám, že to český basketbal posune dopředu. Myslím si, že basket může být v Česku v budoucnu dokonce sportem číslo 1 nebo 2. Doufám, že to tak bude a že díky tomu bude hrát víc dětí basketbal. Jsem opravdu šťastný.“

Že může úspěch českých basketbalistů přitáhnout k tomuto sportu nové tváře, si myslí i bývalý reprezentant Jiří Zídek.

„Když naše změny udělaly stříbro na mistrovství světa v roce 2010, tak bylo znatelné, že hlavně u mladých hráček šel zájem o basketbal nahoru, tak doufám, že to bude i při tomto úspěchu,“ říká pro Radiožurnál Jiří Zídek, který si jako první Čech zahrál NBA.

‚Opravdu je hotovo?' Basketbalisté si potvrdili postup až v šatně, slavili až do odletu

Nejslavnější basketbalovou soutěž hraje ze současných českých hráčů jen Tomáš Satoranský, který společně s Janem Veselým v posledních dvou duelech výrazně přispěl k postupu českých basketbalistů na světový šampionát. Právě účast dvou největších tuzemských hvězd bude podle Zídka klíčová i za rok v Číně.

„Tomáš a Honza jsou spolu obrovské osobnosti a to, že by mohli na mistrovství světa v Číně chybět, by se mohlo stát jen, kdyby neměli kontrakt v NBA nebo v Eurolize. Případně kdyby byli zranění, což by bylo ještě horší,“ dodává Zídek.

Nejen Jiřího Zídka ale i další basketbalové fanoušky tak možná potěší, že Tomáš Satoranský i Jan Veselý chtějí být u toho, až se český basketbalový tým za rok představí mezi nejlepšími světovými týmy na šampionátu v Číně.