Z nymburského asistenta do čela reprezentace. Trenér Ronen Ginzburg už bere Česko jako druhý domov

Izraelský trenér Ronen Ginzburg stojí za největšími úspěchy českého basketbalu. Mužskou reprezentaci dovedl k historickému sedmému místu na evropském šampionátu 2015. O půl roku později Češi pod jeho vedením v kvalifikaci o olympijské hry ztroskotali až na Srbech, kteří pak v Riu brali stříbro. Teď je Ginzburgův výběr hodně blízko premiérovému postupu na mistrovství světa v samostatné historii. Sarajevo 19:13 15. září 2018

„Když jsem převzal českou reprezentaci a viděl jsem soupisku, věk a potenciál, věděl jsem, že můžeme dokázat něco velkého,“ připomíná Ronen Ginzburg, to co řekl už po svém jmenování hlavním trenérem českých basketbalistů v roce 2013.

K postupu na světový šampionát, kde startovali Čechoslováci naposledy před 37 lety, může v tuhle chvíli za určitých okolností stačit už jen jedna výhra.

„Máme určitě dobrou šanci a musíme ji využít. Ale pokud ne, i tak by bylo v Evropě hodně týmů, které by chtěly být teď v naší pozici. Rád bych to zakončil teď, to by bylo úplně nejlepší,“ říká pro Radiožurnál před nedělním duelem v Bosně.

Život rodáka z Tel Avivu se točí kolem basketbalu, který ho přilákal před 13 lety do Česka, ale také se hodně zajímá o historii - jako správný izraelský patriot.

„Samozřejmě. Ale stejně tak jsem patriot i k České republice. Jsem tu přes dvanáct let a je to jako můj druhý domov. Když neberu dětství, třetinu života trávím v Česku. A mám to tu rád.“

Knedlíky nejí

Z nymburského asistenta se Ronen Ginzburg za tu dobu vypracoval až do pozice hlavního reprezentačního kouče v zemi, kterou táhne mezi světovou elitu.

„Myslím, že lidé občas nedokážou ocenit, jak je Česko skvělá země. Lidé jsou příjemní, atmosféra je tu klidnější. Je to západní země a z hlediska bezpečnosti nebo ekonomiky je vše také v pořádku… toho by si měli lidé vážit,“ myslí si Ginzburg.

Mezi další záliby bývalého profesionálního basketbalisty a dnes trenéra patří knihy a dobré jídlo. Restaurace navštěvuje, ale česká kuchyně mu k srdci úplně nepřirostla, třeba knedlíkům nemůže přijít na jméno.

„Letos jsem to tu poprvé zkusil. Vždycky jsem to odmítal, ale musím uznat, že to není to tak špatné. Když se ale ohlédnu zpět a třeba zavzpomínám na babičku, protože jsme přišli do Izraele z Evropy, tak vidím určité elementy v kuchyni, které třeba dělala ona, které se podobají tomu, co znám z Česka nebo Maďarska. To mě vrací zpět do starých dobrých časů,“ uzavírá kouč českého reprezentačního výběru.