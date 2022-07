Kdyby nebylo útočného doskoku, tak odvádíme skvělou práci, hodnotil zápas s Bosnou Satoranský

Čeští basketbalisté zvítězili v domácím utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa nad Bosnou 93:81 a přiblížili se postupu do další fáze. Ten už mohli mít jistý, kdyby zvítězili alespoň o 14 bodů. Šanci na to měli, ale v samém závěru zápasu Tomáš Satoranský přišel o míč. Pardubice 10:01 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský litoval chyb na konci zápasu | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Z mojí strany trošku špatné rozhodnutí. Bohužel. To se prostě někdy stává v takto vypjatých zápasech, kdy vám trošku dojdou síly. Bohužel jsme neměli timeout, abychom nakreslili něco, kde jsme mohli víc pohybovat míčem. Většinou jsem se v těchto situacích nemýlil, takže jsem věděl, že něco takového musí časem přijít,“ okomentoval pro Radiožurnál poslední akci utkání tahoun českého týmu.

Krom Satoranského se po delší době k národnímu týmu připojili i piloti Ondřej Balvín s Patrikem Audou a na křídle Jaromír Bohačík, který dal 16 bodů včetně čtyř trojek. Svůj dobrý výkon si trochu kazil častými fauly a následnými reakcemi k rozhodčím.

„Nemyslím si, že by na nás byli nějak přísní. Asi jsem byl trochu emotivnější. Přeci jenom to bylo po dlouhé době, co jsem hrál basketbal. Dneska mě to bavilo a občas jsem se nechal unést,“ řekl po zápase Bohačík, který se na hřišti potkával se svým spoluhráčem ze Štrasburku Johnem Robertsnem.

Naturalizovaný Američan vedl Bosnu se 16 body. Stejný počet dal Džanan Musa, kterému to přitom moc nešlo, ale v závěru zápasu šesti body ze dvou útoků sám smazal český sedmnáctibodový náskok.

„Má z této sezony obrovské sebevědomí. Je to MVP (nejužitečnější hráč, pozn. redakce) španělské ligy. Kdyby nebylo útočného doskoku, tak odvádíme skvělou práci. Myslím si, že všechny hráče jsme docela dobře naskautovali, jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Ale prostě ten doskok - to je něco, co vás psychicky strašně ničí, protože bráníte výborně 20 vteřin a pak mají další šanci. Takže se na to určitě chceme podívat,“ vrátil se ještě k největšímu nedostatku českého týmu Satoranský.

Pokud chce se svými spoluhráči mít jistý postup do další fáze kvalifikace, musí v pondělí v Litvě zvítězit. V opačném případě by Češi potřebovali příznivý výsledek v zápase Bosny s Bulharskem.