Naděje na play-off se vzdaluje. Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy prohráli i potřetí
Čeští basketbalisté neuspěli ani ve třetím utkání na mistrovství Evropy v Rize a po porážce s Estonskem 75:89 mají už jen teoretickou naději na postup do osmifinále play-off. Nejlepším střelcem týmu byl se 14 body Jan Zídek. Za Estonce zazářil Kristian Kullamäe s 16 body, sedmi asistencemi a sedmi doskoky.
Další duel v základní skupině A čeká svěřence trenéra Diega Ocampa v pondělí od 20:15 SELČ proti vysoce favorizovanému Srbsku.
Češi se v Riga Areně před hledištěm zaplněným estonskými fanoušky za první čtyři minuty a 25 sekund prosadili jen jednou ze hry po koši Jaromíra Bohačíka, k tomu dal jednu šestku Ondřej Sehnal a soupeř unikl do vedení 8:3.
Ocampův výběr stáhl manko a po Bohačíkově trojce se přiblížili na dva body. Estonci potom odskočili na 20:14, ale trefou Martina Peterky z perimetru a košem Tomáše Kyzlinka, který byl podle videa změněn z tříbodového na dvoubodový, zkorigovali stav.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny Estonci zaznamenali šňůru 7:0, potom se postaral o osm českých bodů za sebou Krejčí a snížil na 27:29.
Další šestibodovou sérii týmu kouče Heika Rannuly sice zastavil trojkou Jan Zídek, ale na druhé straně stejně odpověděl Kaspar Treier a náskok Estonska opět narůstal. Od Bohačíkovy trojky na 34:40 ovládl závěrečnou pasáž před přestávkou soupeř v poměru 14:2 a bouřící estonští fanoušci slavili poločasové vedení 54:36.
Na startu třetí čtvrtiny na koš Sandera Raiesteho odpověděl Richard Bálint, ale křeč českého týmu pokračovala.
Estonci dali dalších devět bodů v řadě, než se prosadil pod košem Peterka. Soupeř na palubovce kraloval a dostali se do vedení až o 29 bodů. Skóre zkorigovali Hruban s Martinem Svobodou, kteří dali po třech bodech a natáhli šestibodovou sérii.
Závěrečnou čtvrtinu sice načal jednou úspěšnou šestkou Treier, ale další pasáž ovládli Češi 12:3 a stáhli manko na 15 bodů. Osm českých bodů za sebou si připsal Zídek, který tuto vydařenější část utkání odstartoval dvěma trojkami.
Zápas uzavřel Peterka, který si stejně jako Zídek polepšil na tři trojky v zápase a zmírnil porážku. Estonci naopak před 8190 diváky poprvé na turnaji slavili po nezdarech se Srbskem (64:98) a s domácím Lotyšskem (70:72).
Česko - Estonsko 75:89
Sestava a body Česka: Zídek 14, Krejčí 10, J. Bohačík 7, Kříž 2, Sehnal 1 - Peterka 13, Martin Svoboda 9, Hruban 7, Kyzlink 5, Bálint 4, Křivánek 3, Kejval.
Nejvíce bodů Estonska: Kullamäe 16, Drell 15, Jöesaar, Konontšuk, Treier po 10. Fauly: 26:25. Trestné hody: 23/18 - 29/23. Trojky: 9:4. Doskoky: 34:43.