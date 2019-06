Basketbalistky vstoupily do mistrovství Evropy prohrou s Francií, favoritovi podlehly 64:74

České basketbalistky v úvodním utkání mistrovství Evropy v lotyšské Rize nedotáhly do úspěšného konce dobře rozehraný zápas s Francií. Výběr slovenského trenéra Štefana Svitka, který se na šampionátu musí obejít bez několika klíčových hráček, obhájkyním stříbrných medailí podlehl 61:74. Riga 16:25 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České basketbalistky v prvním zápase na mistrovství Evropy nestačily na Francii (ilustrační foto) | Zdroj: ČBF

Češky byly až do třetí čtvrtiny ve vedení a dlouho to vypadalo na první skalp favorita na právě zahájeném mistrovství Evropy žen. Ve čtvrté čtvrtině však Francouzky převzaly iniciativu a srovnaly krok. Dostaly se do vedení, které si nakonec uhájily až do samého konce.

Nejvíc bodů zaznamenala na straně Francie Olivia Epoupaová, která zapsala osmnáct bodů. Na druhé straně vstřelila kapitánka české reprezentace Romana Hejdová devatenáct bodů.

V dalším utkání nastoupí reprezentantky v pátek proti Švédsku. Seveřanky si poradily 67:51 s Černou Horou, s níž český tým v neděli zakončí základní skupinu. Do čtvrtfinále postoupí pouze vítěz skupiny, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále.

Na evropském šampionátu se hraje také o šest míst v olympijské kvalifikaci.

ČR - Francie 61:74 (20:19, 35:28, 50:50)

Nejvíce bodů: Hejdová 19, Kateřina Elhotová 15, Březinová 8 - Epoupaová 18, Hartleyová 13, Miyemová 11. Fauly: 16:16. Trestné hody: 8/4 - 10/4. Trojky: 7:10. Doskoky: 36:44.