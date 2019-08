Radiožurnál a Nadační fond Světluška přinesly nevidomým fanouškům basketbalový zápas Česka s Polskem

Basketbalové reprezentaci se vydařil i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. V Praze porazila Polsko 81:76. Hned z první řady za střídačkami povzbuzovala národní tým i skupinka nevidomých fanoušků. Ti dostali díky společnému projektu Radiožurnálu a Nadačního fondu Světluška speciální rádia a při utkání poslouchali historicky první basketbalový rozhlasový přenos pro nevidomé. Praha 13:39 11. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté při focení ještě ve starých dresech | Zdroj: Česká basketbalová federace

Nevidomí a slabozrací dostali přehrávače a k nim malá sluchátka tak, aby mohli zároveň dobře vnímat komentář basketbalového experta Radiožurnálu Jakub Kanty i poměrně hlasitou kulisu v zaplněné hale Královka při sobotním zápase basketbalové reprezentace proti Polsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nevidomí diváci si mohli díky společnému projektu Radiožurnálu a Nadačního fondu Světluška užít zápas české basketbalové reprezentace proti Polsku

„O basketbale jsem toho tolik nevěděla, ale moc se mi to líbilo. Věděla jsem, o co jde, co kdo hraje, kde je. Jsem moc spokojená,“ popisuje Radiožurnálu Michaela Salabová.

„Bylo úplně úžasné zkombinovat si to, co ještě ukoukám – když to bylo tady přímo před námi – s tím, co bylo na druhé straně, co už neukoukám. Bylo mi to hezky popsáno,“ přidal její manžel Marek.

A co rozhlasoví reportéři při komentování pro nevidomé a slabozraké dělali špatně?

„Špatně to úplně nebylo, ale jako rozhlasáci jste zvyklí, že mluvíte pořád. Nemyslím úplně, že byste měli být zticha, ale nemusíte mluvit pořád,“ vysvětluje Michaela Salabová.

Zrovna když vedle sedící skupinku nevidomých fanoušků přišel pozdravit jeden z basketbalových reprezentantů Jakub Šiřina...

„Byli jste skvělí, držím v Číně palce. Jsem velký fanda sportu a věřím, že uspějete, protože jste hráli výborně. Kdysi jsem viděl a basketbal jsem sledoval. Teď jsme tu měli zvukový komentář, nádhera, jako bych viděl. Byl to infarktový zápas,“ vzkázal Šiřinovi Marek Salaba.

Když má basketbalové utkání porovnat s jarním duelem Sparty s Plzní, který nevidomým fanouškům také pomohl přiblížit Radiožurnál, tak má slabozraký fanoušek jasno:

„Je to paradoxní, ale tohle mělo mnohokrát lepší atmosféru. Kombinace rachotu a toho, že je to v hale… na fotbale to nemělo takovou atmosféru,“ dodává Salaba.

Na otázku, na co dalšího by jako slabozraký rád šel s rozhlasovým komentářem, říká, že na dostihy.