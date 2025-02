Bizarní vyloučení v Česko-slovenském poháru, basketbalistu Děčína soupeř kousl do nosu

Zápas skončil také pro Kroutila, který po nesportovním faulu z druhé čtvrtiny obdržel po nevšední situaci z 35. minuty technickou chybu. Děčín, který prohrál 80:82, navíc ve čtvrtečním duelu přišel o klíčového rozehrávače A. J. Waltona, jenž si poranil koleno.

Necelých šest minut před koncem zápasu Kroutil zakončoval přes Hickse do koše a rozhodčí odpískali faul. Při následné debatě se americký basketbalista naklonil k děčínskému hráči a kousl ho do nosu.

„Co se stalo před mým vyloučením, absolutně netuším. Hicksovi už dva útoky před tím trochu přeplo, strkal tam do mě, a když jsme si tu poslední situaci začali vyříkávat, tak mě najednou kousl do nosu,“ uvedl Kroutil na instagramovém účtu děčínského klubu.

„Nechápu to, chvíli jsem si připadal jako soupeř Mikea Tysona. Myslím, že tohle do basketu nepatří. Já pak absolutně netušil, za co jsem dostal technickou, která znamenala moje vyloučení. Nic jsem tam neudělal,“ řekl osmadvacetiletý křídelní hráč.

Bezmála tři minuty před koncem třetí čtvrtiny musel ze zápasu odstoupit Walton, který si při výskoku na koš poranil koleno. Z haly zamířil na vyšetření do nemocnice. Děčín se musel bez své opory obejít už na konci minulého roku, kdy Walton nehrál měsíc a půl kvůli zranění stehenního svalu.

„Prvotní vyšetření v nemocnici byla jen o vyloučení zlomeniny a základní fixaci. Zasaženy budou kolenní vazy, ale rozsah jejich poškození, případně možná délka absence se bez magnetické rezonance nedá odhadovat. Další vyšetření budou následovat po návratu v Čechách,“ uvedl klub.

Svěřence trenéra Tomáše Grepla čeká dnes v Bratislavě v boji o 5.-8. místo zápas proti severočeskému rivalovi Ústí nad Labem.

