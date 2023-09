Basketbalová liga se vrací. ‚Letos je motivace na úplně jiné úrovni,‘ říká nymburský navrátilec Bohačík

Skoro dvě dekády vládl českému basketbalu Nymburk, ale v minulé sezóně už tak dominantní nebyl a v play-off vypadl v semifinále. Středočeši budou v novém ročníku chtít zpátky na vrchol. Pomoci jim k tomu má Jaromír Bohačík, který se do Nymburka vrátil po třech letech. Praha 18:11 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Jaromír Bohačík se do Nymburka vrací po třech letech. Měl by pomoci k zisku titulu | Foto: Vít Šimánek, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Tým a lidé, kteří tam byli, když jsem odcházel, jsou v podstatě totožní. Změnil se samozřejmě hráčský kádr. Myslím si, že je opravdu cítit, že letošní motivace je na úplně jiné úrovni, než bývala ty roky zpátky,“ zmiňuje Jaromír Bohačík sezony, kterým Nymburk vládl s minimem porážek.

Na rozdíl od té poslední, ve které prohrál třetinu utkání v základní části a vypadl v semifinále vyřazovací fáze. „Já tak trošku doufám, že se liga nevyrovnala a že budeme předvádět úplně jiný basket než loni,“ říká Bohačík.

Titul bude hájit Opava, ale její trenér Petr Czudek je skromný a pamatuje si, jak to vypadalo v minulosti. „Už jsme zažili zisk českého poháru, chtěli jsme ho obhájit a dopadli jsme tak, že jsme nepostoupili ani mezi nejlepší čtyři. Takže víme, že obhajoba je hodně těžká,“ je si Czudek vědom kvality soupeřů.

Jarní úspěch Opavy může být signálem pro další, že nadvláda Nymburka skončila a že teď už bude basketbalová liga vyrovnanější. „Ostatní týmy jako Děčín, Pardubice, Brno a dalších pět nebo šest týmů, vidí, že můžou vyhrát nejen český pohár, ale někdo jiný může vyhrát i ligu a o to to bude zajímavější. Těch hladových týmů je daleko víc a liga bude pro fanouška hodně nečitelná,“ míní kouč opavských mistrů.

Czudek zmínil mezi favority i finálového soupeře z Děčína. Jenže kapitán Severočechů, Tomáš Pomikálek, tak optimistický není – podle něj si Nymburk další šanci utéct nenechá.

„Když se mě někdo zeptá, tak letos, i když bych loni řekl to stejné, očekávám, že bude ve finále. To, že se to loni nestalo, je na jednu stranu samozřejmě velice překvapující, ale na druhou stranu si myslím, že lize to z hlediska zajímavosti ohromně pomohlo. Věřím tomu, že letošní ročník bude i sledovat více lidí díky tomu, co se stalo v loňské sezoně,“ říká děčínský Tomáš Pomikálek.

Nová sezona nejvyšší české basketbalové soutěže začne v sobotu 23. září.