Basketbalisté Nymburka vykřesali naději na postup do Europe Cupu. Musí ale porazit Bamberk

Basketbalisté Nymburka potřebovali v Lize mistrů v závěrečném domácím utkání ve skupině vyhrát, aby udrželi šanci na pokračování v play off evropských pohárů. To se jim povedlo, španělskou Fuenlabradu porazili 104:87, a nahrály jim i výsledky konkurentů. O konečném umístění se tak rozhodne až po posledním kole skupiny C. Praha 12:20 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban si brání míč přes Marcem Garcíou z Fuenlabrady | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Díky čtvrté výhře a zároveň porážkám soupeřů, v boji o přesun alespoň do o něco méně prestižního Europe Cupu, nymburští budou mít o co hrát i v posledním duelu na palubovce Bamberku, který hrál ještě loni Euroligu.

„Stačí jenom ještě vyhrát v Bamberku, no,“ hodnotil s důrazem na slovo ‚jenom‘ Martin Peterka. A ještě doufat, aby jeden z dvojice konkurentů Dijon, Lietkabelis opět prohrál, zapomněl dodat pivot Nymburka.

Nymburk přehrál Fuenlabradu a drží naději na Evropský pohár Číst článek

S oběma týmy má totiž Nymburk ze vzájemných zápasů v Lize mistrů horší skóre, které v případě rovnosti bodů o konečném umístění rozhoduje. Proto Středočeši musí získat o jednu výhru víc než litevský nebo francouzský celek, aby byli pátí nebo šestí a neskončilo pro ně účinkování v pohárové Evropě po základní fázi.

„Dveře do play off jsme si zavřeli poměrně brzy. Europe Cup ještě dokáže sezonu zachránit, ale dostat se do něj nebude žádná legrace. Jiný cíl už ani v Evropě mít nemůžeme,“ burcuje křídelník Vojtěch Hruban.

Mohlo ho těšit aspoň to, že šance stále žije a také to, že do střelecké listiny se zapsali všichni hráči, kteří se podívali na palubovku. A dvouciferný počet zaznamenalo hned sedm z jedenácti nymburských basketbalistů a mezi nimi nechyběl ani Hruban.

„Na začátku si dali všichni nějaký lehký koš, chytili se a pak jsme také hodně rozdělili minuty, což vždycky nebylo. Mnohem více hráčů hrálo delší časový úsek, takže si ty body mohli dát,“ hledal příčiny bodového zisku všech hráčů Hruban.

Byli jsme víc soustředění na koncovku, hodnotil výhru basketbalistů Nymburka Bohačík Číst článek

Taková týmovost a produktivita, by se hodila i příští středu, kdy čeká české šampiony zápas o všechno v Německu s týmem, kterému podlehl Nymburk už v prvním měření. I když v Praze na Královce.

„Doma jsme s Bamberkem hráli vyrovnaně, a to jsme hráli na Královce, takže tam šance určitě je,“ věří Martin Peterka a nymburští fanoušci jistě taky. Jinak by pro něm byl duel proti Fuenlabradě zřejmě poslední domácí zápas v evropských pohárech na delší dobu, který mohli vidět ve sportovním centru. Po této sezoně totiž Nymburku vyprší výjimka umožňující mu hrát Ligu mistrů v této hale. Od další sezony už ji totiž s největší pravděpodobností nedostane.