Basketbalový Nymburk trápí na začátku sezony nedostatek hráčů, kvůli zraněním narychlo sháněl posily

„Naší snahou bylo udělat co nejméně změn v týmu, který funguje. Není pochybnost o tom, že tím, že jsme udrželi velkou část týmu pohromadě, tak nám to půjde do karet. Myslím, že z toho bychom měli v průběhu letošní sezony hodně těžit,“ vysvětloval minulý týden před vstupem do sezony jeden z nymburských manažerů Ondřej Šimeček.

Oproti přechozím letům se totiž vedení středočeského klubu podařilo udržet všechny hráče, kteří měli zájem v Nymburce pokračovat. Mezi nimi i dva Američany Alexe Davise s Genem Lawrencem a ty doplnily přes léto ještě dvě nové zámořské posily - Kendall Smith a AJ English. Jenže posledně jmenovaný se s klubem nedávno domluvil na ukončení smlouvy a Davis s Lawrencem se zranili.

„Hlavní problém té záležitosti je v tom, že se to událo všechno ve velmi krátkém časovém odstupu, takže během dvou dnů vypadli tři hráči, dá se říci ze základní sestavy,“ říká Radiožurnálu člen představenstva nymburského klubu Rudolf Šimeček.

Potíže to způsobuje na všech frontách - v tréninku i zápasech. I proto vedení narychlo přivedlo Jaku Grodnika. Slovinského pivota, který už ve Sportovním centru na břehu Labe absolvoval skoro celou letní přípravu, když kvůli povinnostem u národního týmu chybělo šest českých reprezentantů.

„Čekáme, jak rychle se dá dohromady Geno Lawrence, to vypadá už dobře. Co se týče Alexe Davise, tam se to těžko dá odhadnout. V pondělí má kontrolu a na jejím základě uvidíme, jak rychle se bude moct zapojit,“ dodává Rudolf Šimeček.

Na startu Ligy mistrů v Dijonu tak mohl izraelský kouče Oren Amiel použít do rotace aspoň deset hráčů. Přesto Nymburk začal porážkou po té, co mu soupeř odskočil až v poslední čtvrtině šňůrou 15:0.

„Nechceme se na to vymlouvat, ale bylo to znát. Když se podíváte na rozložení minut, tak se to motalo v sedmi osmi hráčích a to je v tomhle tempu samozřejmě dost náročné,“ přiznává kapitán nymburských basketbalistů Pavel Pumprla.

„Škoda že jsme to v dijonském skoro přístavu nedotáhli kde zdárnější koncovce. Trošku se to projevilo, na konci už síly chyběly. Doufám, že se nám ta posádka naplní,“ dodává Pumprla, který se spoluhráči už v týmu ve středu přivítal dalšího a nového člena posádky - Američana Braceyho Wrighta se zkušenostmi z Euroligy.