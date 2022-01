DeRozan zopakoval vítěznou trojku v poslední sekundě. Satoranský prohru New Orleans neodvrátil

Basketbalista DeMar DeRozan jako první hráč v historii NBA rozhodl dva zápasy po sobě trojkou v poslední sekundě. V pátek to předvedl proti Indianě a o den později ještě těžší střelou z rohu hřiště zařídil pro Chicago Bulls vítězství 120:119 ve Washingtonu. Bulls se tak osamostatnili v čele Východní konference před Brooklynem, který podlehl 116:120 Los Angeles Clippers. New York 8:44 2. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DeMar DeRozan při vítězné střele | Foto: Brad Mills | Zdroj: Reuters

Prohrálo také New Orleans s Tomášem Satoranským v duelu s obhájcem titulu Milwaukee 113:136. Český rozehrávač však předvedl dobrý výkon a za 13 minut stihl pět bodů, tři doskoky, šest asistencí a tři zisky.

DeRozan trojkou v poslední vteřině poslal Chicago do čela Východní konference Číst článek

DeRozan měl dosud na kontě jedinou vítěznou střelu s klaksonem, ta byla navíc už téměř devět let stará. V této sezoně však po přestupu do Chicaga prožívá možná nejlepší sezonu kariéry. A to potvrdil i proti Washingtonu. Wizards přitom většinu zápasu vedli, ještě dvě minuty před koncem o pět bodů, ale koncovka opět patřila DeRozanovi.

Nejprve košem s faulem snížil, poté asistencí vyzval Zacha LaVinea k otočení skóre, sám pak přidal dva trestné hody a když Kyle Kuzma čtyři vteřiny před koncem trojkou poslal Washington do vedení, vzal si poslední útok DeRozan pro sebe. Míč dostal do rohu hřiště, kde naznačil střelu, čímž se zbavil jednoho obránce, druhý ale byl rychle u něj, přesto se DeRozan trefil a zařídil Bulls sedmou výhru za sebou. To je pro klub nejdelší vítězná série za posledních sedm let.

"Je to neuvěřitelné. Zvláště když je to na hřištích soupeřů. Nevím, jestli náhodou nesním, jestli je to skutečně pravda," prohlásil DeRozan, autor 28 bodů. LaVine přidal 35 bodů, nikola Vučevič 22 a 12 doskoků.

Wizards táhl s 29 body Kuzma a s 27 body a 17 asistencemi Bradley Beal, který pokořil hranici 14 tisíc bodů v kariéře. Washington doplatil i na to, že ve druhé čtvrtině dostal technickou chybu za příliš mnoho hráčů na hřišti, což ho stálo jeden bod, který nakonec rozhodl.

NBA:

Brooklyn - LA Clippers 116:120, Detroit - San Antonio 117:116 po prodl., Houston - Denver 111:124, Milwaukee - New Orleans 136:113 (za hosty Satoranský 5 bodů, 6 asistencí, 3 doskoky), Utah - Golden State 116:123, Washington - Chicago 119:120.